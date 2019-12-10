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Самолет ВВС Чили с 38 людьми на борту разбился по пути в Антарктиду

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Фото: twitter.com/Official Royal HRH Lord Christ Peter 2nd
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ВВС Чили официально заявили, что самолет Hercules C130 с 38 людьми на борту, который перестал выходить на связь на пути в Антарктиду, разбился. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте ведомства во вторник, 10 декабря.

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«Самолет Hercules C130 спустя семь часов после потери радиоконтакта считается потерпевшим крушение», — отмечается в заявлении.

В зоне, где был потерян контакт с самолетом, продолжается поисковая операция с целью спасения возможных выживших. К поискам привлечены военные и спасатели.

Устанавливаются контакты с семьями людей, которые находились на борту, чтобы известить их о трагедии.

Ранее сообщалось, что Hercules C130 вылетел с авиабазы ​​Чабунко в городе Пунта-Аренас в 16:55 9 декабря по местному времени (22:55 мск). Радиосвязь была потеряна в 18:13 (00:13 мск 10 декабря). Самолет следовал в сторону антарктической авиабазы президента Чили Эдуардо Фрея Монтальвы.

На борту самолета находились 38 человек, в том числе 17 членов экипажа и 21 пассажир.

Самолет перевозил персонал, который должен осмотреть трубопровод, поставляющий топливо на базу.

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