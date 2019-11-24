Ученье без света: вертолетчики пройдут углубленную ночную подготовку

«Крокодилам», «Аллигаторам» и «Ночным Охотникам» прописали темноту. Экипажи российских военных вертолетов ждет углубленное обучение пилотированию в ночных условиях. Как рассказали «Известиям» в Минобороны, такая программа боевой подготовки для Армейской авиации уже разрабатывается . Согласно новому документу, не менее трети всех учебных вылетов должны будут проходить в темное время суток. В этом случае машины наименее уязвимы для огня с земли, однако управлять ими даже с современным оборудованием могут только самые профессиональные летчики. По мнению экспертов, новая система обучения позволит ощутимо сократить потери в армейской авиации.

Сирийская ночь

Специалисты ВКС начали разрабатывать новую программу подготовки пилотов, включающую большую ночную компоненту. В военном ведомстве «Известиям» пояснили, что она пройдет обкатку уже следующей весной. А осенью по ней будут заниматься все экипажи армейской авиации.

Эффективность ночных боевых вылетов российские вертолетчики оценили в Сирии. Боевики не просто стрелять по машине не могли — им оставалось только догадываться, куда направляется вертолет, звук которого они слышат, по каким позициям нанесет удар и где высадит группу спецназа.

верт Вертолет Ми-28Н «Ночной Охотник» Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Однако работа в темноте предъявляет к экипажам свои требования, а их несоблюдение приводит к трагедиям. С начала операции российских ВКС в Сирии наша армейская авиация потеряла по этой причине две машины. В апреле 2016 года в ходе ночного полета разбился вертолет Ми-28Н, экипаж погиб. В качестве причины трагедии тогда указали ошибку пилотирования. Другая катастрофа произошла 31 декабря 2017 года: вертолет Ми-24, двигавшийся в темноте, задел линию электропередач, погибли два из трех членов экипажа.

Летная подготовка с риском

Вопрос подготовки летного состава к работе в ночных условиях был актуален всегда, но сегодня он стоит особенно остро, отметил бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко.

— Армейская авиация летает на малых высотах, необходимо следить за всевозможными препятствиями, — сказал он «Известиям». — Ориентироваться на местности, зайти на цель в ночных условиях гораздо сложнее. Сейчас подготовке пилотов уделили более серьезное внимание.

После захода солнца все полеты выполняются только с использованием приборов ночного видения (ПНВ), которые превращают темноту в черно-зеленую картинку высокой детализации. Однако это двухмерное изображение, которое не передает глубину . Как пояснял ранее «Известиям» летчик-оператор, регулярно выполняющий ночные вылеты, в очках ПНВ без выработанных навыков очень сложно определить реальное расстояние до предметов на местности. При этом машины движутся, как правило, на малой высоте, буквально над верхушками деревьев — так они не входят в зону досягаемости ПЗРК. А если еще, например, идет дождь, от пилота требуются филигранные действия, для того чтобы не разбить вертолет и выполнить задачу.

верт Боевые разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" на аэродроме "Воздвиженка" во время летно-тактических учений боевых вертолетов армейской авиации Восточного военного округа Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Практически все летчики в ходе подготовки получают опыт работы с ПНВ и в сложных метеоусловиях. Но на это тратится небольшое количество часов. Пилоты имеют лишь базовые навыки, и их недостаточно для реальной боевой работы в темноте. Поэтому до нынешнего времени экипажи, которым предстояло выполнять задачи совместно со спецназом, проходили отдельный курс обучения в 344-м Государственном центре боевого применения и переучивания летного состава Минобороны.

– Сирия показала, что полеты на боевые действия днем слишком опасны, — рассказал «Известиям» военный эксперт Антон Лавров. — Все ведущие армии мира сейчас переходят на использование боевых вертолетов преимущественно ночью. В это время суток они получают большое преимущество над противником, не обладающим специальной техникой. Это требует серьезной продолжительной подготовки пилотов, выработки у них особых навыков. В очках ПНВ другая видимость, меньший угол обзора и т.д.

Парк ночных хищников

Первые ограниченные партии «ночных» вертолетов Ми-24ПН и Ми-8МТКО начали поступать в войска только в начале 2000-х годов . Хотя на этих машинах и стояли относительно современные оптико-электронные системы, но назвать их полноценными «ночными хищниками» было нельзя. Их экипажи выполняли полеты без индивидуальных приборов ночного видения. А это существенно снижало боевую эффективность машин.

До недавнего времени наиболее современный парк ночных ударных вертолетов был у ФСБ. Для нужд ведомства было разработано целое семейство винтокрылых машин, получивших индекс Ми-8МНП. В шутку летчики называли эти вертолеты железными Феликсами. Помимо индивидуальных ПНВ и оптико-электронных систем экипажи могли найти противника с помощью систем радиотехнической разведки, после чего уничтожить его управляемыми и неуправляемыми ракетами либо огнем из автоматических пушек.

верт Вертолет Ми-35М во время динамического показа современных и перспективных образцов вооружений Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Первыми полноценными ночными «охотниками» в авиапарке армейской авиации стали ударные Ми-35М «Суперкрокодил». Их первую партию Минобороны закупило сразу после войны с Грузией в августе 2008 года. К этому времени Ми-35М уже хорошо продавался Россией на международном рынке вооружений. Следом российское военное ведомство начало закупки ударных винтокрылых машин Ми-28Н, а также транспортной-боевых Ми-8АМТШ и Ми-8МТВ-5. Эти вертолеты изначально создавались так чтобы, они могли одинаково эффективно решать задачи не только днем, но и ночью.