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Три человека пострадали при пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов»

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Фото: РИА Новости/Павел Львов
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Три человека пострадали при возгорании на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманской области. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник 12 декабря.

По данным ТАСС, три человека пропали без вести. Источник «Интерфакса» отмечает, что шесть человек удалось спасти. По последним данным, площадь возгорания увеличилась в шесть раз — с 20 кв. м. до 120 кв. м.

Источник «Известий» в Минобороны России сообщил, что возгорание произошло на второй палубе во время сварочных работ. Информацию о пострадавших собеседник опроверг.

Инцидент подтвердили в центре судоремонта «Звездочка», который выполняет контракт Минобороны на ремонт корабля. По словам главы пресс-службы центра Евгения Гладышева, пожар вспыхнул в трюме во время огневых работ в первом энергоблоке. Информацию о наличии пострадавших он не подтвердил. «Информация уточняется», — сказал он журналистам «РИА Новости».

Авианосец «Адмирал Кузнецов» был спущен на воду в 1987 году. В последние годы Военно-морской флот России использовал корабль при выполнении операции в Сирии. В августе 2017 года заместитель главнокомандующего ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук анонсировал начало ремонта в 2018 году длительностью 2,5-3 года.

В октябре 2018 года корабль получил более 50 повреждений при инциденте с плавдоком ПД-50 82-го судостроительного завода в Мурманске. Док полностью затонул при выходе из него авианосца, а на палубу упали башенные краны. Тогда было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ (ч. 2 ст. 216 УК РФ).

На данный момент корабль находится на ремонте в доке. В марте в «Объединенной судостроительной корпорации» обещали завершить модернизацию крейсера «Адмирал Кузнецов» к 2021 году.

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