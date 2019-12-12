Прямой эфир

Губернатор Мурманской области выехал к месту ЧП с «Адмиралом Кузнецовым»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис выехал к крейсеру «Адмирал Кузнецов», где в результате пожара пострадали шесть человек, передает ТАСС.

«Глава региона выехал на место», — сообщили в четверг, 12 декабря, в региональном правительстве.

По последним данным, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. У большинства пострадавших — отравление продуктами горения, один, работник судоремонтного завода, получил черепно-мозговую травму.

Глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что причиной возгорания мог стать человеческий фактор.

Несколько источников в Минобороны рассказали «Известиям», что в настоящее время формируется специальная комиссия из представителей Северного флота и ОСК. Ее задача — определить причину аварии, оценить ущерб и составить смету расходов на ликвидацию последствий. Командование СФ уже направило своих представителей к месту аварии.

Инцидент подтвердили в центре судоремонта «Звездочка», выполняющий контракт военного ведомства на ремонт корабля. По словам главы пресс-службы центра Евгения Гладышева, пожар вспыхнул в трюме во время огневых работ в первом энергоблоке.

Ликвидацией возгорания занимаются пожарные расчеты. Работники, находившиеся на корабле, эвакуированы, пишет «Федеральное агентство новостей». Обстоятельства инцидента уточняются, передает RT.

Авианосец «Адмирал Кузнецов» был спущен на воду в 1987 году. В последние годы Военно-морской флот России использовал корабль при выполнении операции в Сирии. В августе 2017 года заместитель главнокомандующего ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук анонсировал начало ремонта в 2018 году длительностью 2,5–3 года.

В октябре 2018 года корабль получил более 50 повреждений при инциденте с плавдоком ПД-50 82-го судостроительного завода в Мурманске. Док полностью затонул при выходе из него авианосца, а на палубу упали башенные краны. Тогда было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ (ч. 2 ст. 216 УК РФ).

На данный момент корабль находится на ремонте в доке. В марте в Объединенной судостроительной корпорации обещали завершить модернизацию крейсера к 2021 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названа возможная причина пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов»
При пожаре на авианосце «Адмирал Кузнецов» пострадали шесть человек

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019