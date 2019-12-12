Губернатор Мурманской области выехал к месту ЧП с «Адмиралом Кузнецовым»

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис выехал к крейсеру «Адмирал Кузнецов», где в результате пожара пострадали шесть человек, передает ТАСС.

«Глава региона выехал на место», — сообщили в четверг, 12 декабря, в региональном правительстве.

По последним данным, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. У большинства пострадавших — отравление продуктами горения, один, работник судоремонтного завода, получил черепно-мозговую травму.

Глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что причиной возгорания мог стать человеческий фактор.

Несколько источников в Минобороны рассказали «Известиям», что в настоящее время формируется специальная комиссия из представителей Северного флота и ОСК. Ее задача — определить причину аварии, оценить ущерб и составить смету расходов на ликвидацию последствий. Командование СФ уже направило своих представителей к месту аварии.

Инцидент подтвердили в центре судоремонта «Звездочка», выполняющий контракт военного ведомства на ремонт корабля. По словам главы пресс-службы центра Евгения Гладышева, пожар вспыхнул в трюме во время огневых работ в первом энергоблоке.

Ликвидацией возгорания занимаются пожарные расчеты. Работники, находившиеся на корабле, эвакуированы, пишет «Федеральное агентство новостей». Обстоятельства инцидента уточняются, передает RT.

Авианосец «Адмирал Кузнецов» был спущен на воду в 1987 году. В последние годы Военно-морской флот России использовал корабль при выполнении операции в Сирии. В августе 2017 года заместитель главнокомандующего ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук анонсировал начало ремонта в 2018 году длительностью 2,5–3 года.

В октябре 2018 года корабль получил более 50 повреждений при инциденте с плавдоком ПД-50 82-го судостроительного завода в Мурманске. Док полностью затонул при выходе из него авианосца, а на палубу упали башенные краны. Тогда было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ (ч. 2 ст. 216 УК РФ).

На данный момент корабль находится на ремонте в доке. В марте в Объединенной судостроительной корпорации обещали завершить модернизацию крейсера к 2021 году.