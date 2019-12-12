Манутров взял на контроль пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов»

Ситуация с пожаром на авианосце «Адмирал Кузнецов» в Мурманской области находится на контроле главы Минпромторга России Дениса Мантурова. Об этом 12 декабря сообщили в пресс-службе министерства.

«Министерство промышленности и торговли РФ взаимодействует по происшествию на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» с Объединенной судостроительной корпорацией, Министерством обороны Российской Федерации, правительством Мурманской области», — сказано в сообщении.

Решение об участии представителей Минпромторга в расследовании будет принято после того, как пожар на корабле ликвидируют — тогда же осуществят оценку ущерба.

Ранее «Известиям» стало известно, что число пострадавших при пожаре на авианосце увеличилось до десяти человек. Согласно данным источников, четыре человека были госпитализированы. Один из них находится в тяжелом состоянии, трое — в состоянии средней степени тяжести. Пятеро человек проходят обследование, а судьба еще одного пострадавшего неизвестна. По данным «РИА Новости», число пострадавших выросло до 10 человек.

Перед этим в пресс-службе Северного флота Минобороны России сообщали, что двое военнослужащих, которые помогали тушить возгорание на крейсере, получили ожоги дыхательных путей. Им была оказана медицинская помощь.

Тогда отмечалось, что всего в результате ЧП пострадали шесть человек, у большинства из них диагностировали отравление продуктами горения. Один сотрудник судоремонтного завода получил черепно-мозговую травму.

Пожар на «Адмирале Кузнецове» произошел в Мурманской области 12 декабря. Согласно предварительным данным завода «Звездочка», возгорание началось в первом энергоотсеке во время проведения огневых работ. Силами экипажа и пожарных расчетов пожар был локализован. Источник ТАСС в экстренных службах отмечал, что огонь распространился на площади в 120 кв. м.