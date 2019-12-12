Число пострадавших при пожаре на «Адмирале Кузнецове» достигло 12

Число пострадавших при пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» выросло до 12 человек. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщил ТАСС.

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Ранее в этот же день сообщалось о 11 пострадавших и трех пропавших без вести. Их судьба по-прежнему остается неизвестной.

Пожар на «Адмирале Кузнецове» произошел в Мурманской области 12 декабря. Согласно предварительным данным завода «Звездочка», возгорание началось в первом энергоотсеке во время проведения огневых работ. По словам главы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова, во время сварочных работ искра упала в трюмное помещение, где было разлито топливо, что послужило причиной возгорания. По данным источника «Интерфакс», огнем была охвачена площадь в 600 кв. м.

В пресс-службе Северного флота Минобороны России сообщали о том, что двое военнослужащих, которые помогали тушить пожар получили ожоги дыхательных путей. У большинства пострадавших — отравление продуктами горения. Один сотрудник судоремонтного завода получил черепно-мозговую травму.

Ситуацию с пожаром на «Адмирале Кузнецове» под личный контроль взял глава Минпромторга России Денис Мантуров. В пресс-службе ведомства сообщили, что решение об участии министерства в расследовании инцидента будет приниматься после ликвидации пожара. Тогда же будет производиться оценка ущерба.