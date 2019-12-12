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Пожарные сбили открытое пламя на крейсере «Адмирал Кузнецов»

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Фото: ТАСС/Лев Федосеев
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Пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» был локализован, открытого горения нет. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Алексея Рахманова.

«Пожар на корабле локализован, открытого горения нет, на палубу вырываются клубы белого дыма, что должно свидетельствовать об отсутствии открытого горения. Температура в соседних отсеках не превышает допустимой нормы», — рассказал он агентству.

Огнем и ключом: что произошло на авианосце «Адмирал Кузнецов»
Пожар на борту крейсера начался во время установки элементов системы электроснабжения и новой двигательной автоматики

Также Рахманов отметил, что пожар произошел во время сварочных работ в районе первого энергоотсека, когда искра упала в трюмное помещение, в котором было разлито топливо.

Ранее стало известно, что число пострадавших при пожаре на авианосце увеличилось до 10 человек. Согласно данным источников, четыре человека были госпитализированы. Один из них находится в тяжелом состоянии, трое — в состоянии средней степени тяжести. Пятеро человек проходят обследование, а судьба еще одного пострадавшего неизвестна.

Перед этим в пресс-службе Северного флота Минобороны России сообщали, что двое военнослужащих, которые помогали тушить возгорание на крейсере, получили ожоги дыхательных путей. Им была оказана медицинская помощь.

Тогда отмечалось, что всего в результате ЧП пострадали шесть человек, у большинства из них диагностировали отравление продуктами горения. Один сотрудник судоремонтного завода получил черепно-мозговую травму.

Пожар на «Адмирале Кузнецове» произошел в Мурманской области 12 декабря. Согласно предварительным данным завода «Звездочка», возгорание началось в первом энергоотсеке во время проведения огневых работ. Источник ТАСС в экстренных службах отмечал, что огонь распространился на площади в 120 кв. м.

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