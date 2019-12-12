Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» локализовали

Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов», в результате которого пострадали шесть человек., локализован силами экипажа и пожарных расчетов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Северного флота Минобороны России в четверг, 12 декабря.

«Группой военнослужащих из состава экипажа корабля, сопровождающих ремонтные работы и пожарным расчетом судоремонтного завода очаг задымления был локализован, а также произведена эвакуация рабочих завода», — отметили в пресс-службе, добавив, что вооружения и боеприпасов на авианосце не было.

Двое военнослужащих, которые помогали тушить возгорание на крейсере, получили ожоги дыхательных путей. «Двум военнослужащим, участвовавшим с первых минут в локализации задымления и получившим травмы дыхательных путей, оказана медицинская помощь. Угрозы их жизни нет», — цитирует «РИА Новости» сообщение пресс-службы Северного флота.

Ранее сообщалось, что у большинства из шести пострадавших — отравление продуктами горения. Один сотрудник судоремонтроного завода получил черепно-мозговую травму.

Пожар на «Адмирале Кузнецове» произошел в Мурманской области 12 декабря. Согласно предварительным данным завода «Звездочка», возгорание началось в первом энергоотсеке во время проведения огневых работ. Источник ТАСС в экстренных службах отмечал, что огонь распространился на площади в 120 кв. м.

Позже появилась видеозапись пожара, на которой можно увидеть горящий крейсер и исходящие от него черные клубы дыма.