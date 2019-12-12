При пожаре на авианосце «Адмирал Кузнецов» пострадали шесть человек. Один из них находится в тяжелом состоянии, рассказали в четверг, 12 декабря, в территориальном подразделении центра медицины катастроф.

У большинства пострадавших — отравление продуктами горения, один, работник судоремонтроного завода, получил черепно-мозговую травму, передает ТАСС.

Ранее источники сообщали о троих пострадавших.

Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявил, что причиной возгорания мог стать человеческий фактор.

По словам источника, знакомого с ситуацией, пожар достиг площади коло 600 кв. м. Он отметил, что точнее сказать сложно, так как на месте возгорания густой дым.

Как рассказали «Известиям» несколько источников в Минобороны, в настоящее время формируется специальная комиссия из представителей Северного флота и ОСК. Задача комиссии — определить причину аварии, оценить ущерб и составить смету расходов на ликвидацию последствий. Командование СФ уже направило к месту аварии своих представителей.

Инцидент подтвердили в центре судоремонта «Звездочка», который выполняет контракт Минобороны на ремонт корабля. По словам главы пресс-службы центра Евгения Гладышева, пожар вспыхнул в трюме во время огневых работ в первом энергоблоке.

Авианосец «Адмирал Кузнецов» был спущен на воду в 1987 году. В последние годы Военно-морской флот России использовал корабль при выполнении операции в Сирии. В августе 2017 года заместитель главнокомандующего ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук анонсировал начало ремонта в 2018 году длительностью 2,5–3 года.

В октябре 2018 года корабль получил более 50 повреждений при инциденте с плавдоком ПД-50 82-го судостроительного завода в Мурманске. Док полностью затонул при выходе из него авианосца, а на палубу упали башенные краны. Тогда было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ (ч. 2 ст. 216 УК РФ).

На данный момент корабль находится на ремонте в доке. В марте в Объединенной судостроительной корпорации обещали завершить модернизацию крейсера к 2021 году.