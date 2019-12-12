Три человека пропали без вести при пожаре на авианосце «Адмирал Кузнецов»

Три человека пропали без вести при пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» 12 декабря. Об этом говорится в сообщении, поступившем «Известиям» в четверг.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, в результате инцидента пострадали 11 человек. Ранее сообщалось о 10 пострадавших и одном пропавшем без вести.

Пожар на «Адмирале Кузнецове» произошел в Мурманской области 12 декабря. Согласно предварительным данным завода «Звездочка», возгорание началось в первом энергоотсеке во время проведения огневых работ. Источник ТАСС в экстренных службах отмечал, что огонь распространился на площади 120 кв. м.

В пресс-службе Северного флота Минобороны России сообщали о том, что двое военнослужащих, которые помогали тушить пожар, получили ожоги дыхательных путей. У большинства пострадавших — отравление продуктами горения. Один сотрудник судоремонтного завода получил черепно-мозговую травму.