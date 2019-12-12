В Севфлоте рассказали о локализации задымления на крейсере «Адмирал Кузнецов»

Пожарные локализовали очаг возгорания в одном из отсеков корабля на авианосце «Адмирал Кузнецов», идет его проливка. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщили в пресс-службе Северного флота Минобороны России.

«По состоянию на 17:30 продолжается проливка локализованного очага задымления в одном из отсеков находящегося на ремонте авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Распространения задымления за пределы локализованного очага нет», — цитирует сообщение «Интерфакс».

Также в пресс-службе рассказали, что военнослужащие с признаками отравления продуктами горения или обратившиеся за медицинской помощью были направлены в лечебные учреждения. На данный момент помощь оказана 10 военнослужащим.

Ранее стало известно, что число пострадавших при пожаре на авианосце достигло 12 человек. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

До этого сообщалось о 11 пострадавших и трех пропавших без вести. Их судьба по-прежнему остается неизвестной.

Пожар на «Адмирале Кузнецове» произошел в Мурманской области 12 декабря. Согласно предварительным данным завода «Звездочка», возгорание началось в первом энергоотсеке во время проведения огневых работ. По словам главы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова, во время сварочных работ искра упала в трюмное помещение, где было разлито топливо, что послужило причиной возгорания. По данным источника «Интерфакса», огнем была охвачена площадь в 600 кв. м.

В пресс-службе Северного флота рассказали о том, что двое военнослужащих, которые помогали тушить пожар, получили ожоги дыхательных путей. У большинства пострадавших — отравление продуктами горения. Один сотрудник судоремонтного завода получил черепно-мозговую травму.

Ситуацию с пожаром на «Адмирале Кузнецове» под личный контроль взял глава Минпромторга России Денис Мантуров. В пресс-службе ведомства сообщили, что решение об участии министерства в расследовании инцидента будет приниматься после ликвидации пожара. Тогда же будет производиться оценка ущерба.