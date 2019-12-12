Четыре человека погибли при столкновении двух иномарок в Сочи

Четыре человека погибли и один пострадал в результате лобового столкновения Volkswagen Polo и Range Rover на трассе в Сочи. Об этом 12 декабря сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ДТП произошло в районе 20-го километра автодороги Адлер–Альпика-Сервис в Красной Поляне в Сочи около 18:00. По предварительной информации, водитель Volkswagen допустил выезд на полосу встречного движения, где врезался в Range Rover под управлением жителя Санкт-Петербурга.

«В результате аварии на месте от полученных травм скончались водитель и три пассажира Volkswagen. В лечебное учреждение госпитализирован водитель Range Rover», — цитирует «РИА Новости» сообщение полиции.

Для ликвидации последствий аварии был организован объезд по трассе Адлер – Красная Поляна. На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД, следователи, сотрудники МСЧ, медики «скорой» и дорожные службы.

Накануне в Кировской области столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус. В аварии два человека погибли, еще двое были госпитализированы.