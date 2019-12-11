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Не менее шести человек пострадали в массовом ДТП во Владивостоке

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По меньшей мере шесть человек пострадали в массовом ДТП во Владивостоке, где столкнулись почти 50 автомобилей. Об этом в среду, 11 декабря, «РИА Новости» сообщил представитель регионального УМВД.

Как сообщили ТАСС в департаменте здравоохранения края, в ДТП пострадали 12 человек. Отмечается, что десять пострадавших получили легкие травмы, медицинскую помощь им оказали на месте. Двое были госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии.

Авария произошла на 9-м км автодороги Хабаровск – Владивосток – поселок Новый – Де-Фриз. По данным Госавтоинспекции, в ДТП столкнулись 48 машин.

Движение на данном участке дороги было ограничено, ранее сообщалось о пробке с 0 до 14 км трассы. В городе движение не затруднено. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

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