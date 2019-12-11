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В ДТП с автобусом под Волгоградом пострадали четыре человека

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В Волгоградской области пострадали четыре человека при опрокидывании автобуса. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу Михайловского района региона.

Отмечается, что автобус 10 декабря выполнял рейс по маршруту Волгоград–Елань, а инцидент произошел на автодороге Михайловка–Елань. В автобусе находились семь пассажиров и водитель.

«Предварительно пострадали четверо человек, сейчас их везут в Михайловскую райбольницу», — говорится в сообщении.

К месту происшествия направлены подразделения ГИБДД, МЧС и местной полиции.

По предварительным данным, причиной ДТП стал сильный туман.

19 ноября стало известно, что пять человек, в том числе двухлетний ребенок, пострадали в массовом ДТП с участием грузовика в Волгограде.

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