Пять человек погибли в ДТП под Воронежем

Автобус и две легковых машины столкнулись в Борисоглебске Воронежской области. В ДТП погибли пять человек, сообщает во вторник, 10 декабря, РЕН ТВ.

По предварительной информации, авария произошла на 622-м км трассы Москва–Астрахань. Водитель микроавтобуса Peugeot Boxer, по неустановленным пока причинам, где врезался в большегруз Mercedes. После этого микроавтобус столкнулся с автомобилем ВАЗ-2110.

Погибли водитель и четыре пассажира Peugeot Boxer. Двое пострадавших госпитализированы в ЦРБ Борисоглебска. Проводится расследование обстоятельств ДТП, начала доследственная проверка.

В начале декабря автобус с пассажирами перевернулся на трассе в Богучарском районе Воронежской области, несколько человек пострадали.