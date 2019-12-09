Прямой эфир

Под Волгоградом младенец выполз из дома и замерз насмерть

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Волгоградской области 11-месячный младенец выполз из дома и замерз насмерть. Об этом 9 декабря сообщается на сайте регионального СУ СК России.

Как отмечается на сайте kp.ru, инцидент произошел в городе Суровикино 8 декабря. Тело ребенка, рожденного 4 января 2019 года, обнаружили в 2 м от входа в частный жилой дом. Известно, что семья, в которой он воспитывался, многодетная, но на учете не состоит.

Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, ребенок ночью выполз из дома на улицу и умер от переохлаждения.

В Следственном комитете уточнили, что в больницу доставили двух малолетних девочек трех и семи лет из этой же семьи, поскольку они нуждались в экстренной медицинской помощи. В беседе с ТАСС в комитете здравоохранения Волгоградской области отметили, что дети обследованы и их состояние оценивается как удовлетворительное.

По словам следователей, матерью детей является 25-летняя женщина. Она рассказала, что утром 8 декабря она проводила гостей, с которыми ночью распивала спиртное, после чего легла спать. Когда проснулась, то обнаружила младшего сына на улице мертвым, пишет REGNUM. Проводится проверка по факту случившегося.

3 декабря сообщалось, что в Нижегородской области умер 10-летний мальчик. По предварительным данным, ребенок не смог выбраться из сугроба, в котором играл вместе с товарищем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Полицейские спасли замерзающую пятилетнюю девочку в Красноярском крае
В Пермском крае две девочки сбежали из детсада и едва не замерзли насмерть

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019