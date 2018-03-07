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В Пермском крае две девочки сбежали из детсада и едва не замерзли насмерть

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Две пятилетние девочки едва не погибли от обморожения, сбежав из детского сада во время прогулки в Краснокамске.

По данным портала URA.RU, дети практически дошли до городской черты, когда их заметила проезжавшая мимо женщина.

В момент обнаружения усталые и замерзшие малышки едва держались на ногах.

Женщина отвезла детей в полицию.

 «Такой ветер на улице, у них сопли, щеки белые, руки без варежек, красные. Остановилась. Пыталась привлечь на помощь проезжающие мимо автомобили, ни одна машина не остановилась. У меня самой ребенок такого же возраста. Чем занималась воспитательница, как объяснить ее действия?» — заявила спасительница девочек.

Как рассказал отец одной из девочек, детей в данном детсаду часто обижали и плохо кормили. Теперь о намерен обратиться в суд, чтобы привлечь сотрудников к ответственности.

«Я не знаю, по какой это статье пойдет, но я это так не оставлю. Папа второй девочки не собирается ничего предпринимать, а я буду», — отметил он.

В настоящий момент расследованием произошедшего и выяснением всех обстоятельств занимаются сотрудники полиции.

5 марта сообщалось, что в Якутии двое детей отравились угарным газом. Возбуждено уголовное дело.

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