Подросток замерз насмерть в подмосковном лесу после распития алкоголя

Следователи выясняют обстоятельства гибели 16-летнего подростка в лесном массиве в районе подмосковных Мытищ. По предварительным данным, юноша замерз насмерть, распивая спиртные напитки.

Инцидент произошел в субботу, 3 марта. Четверо школьников отмечали в лесном массиве деревни Нагорное день рождения одного из них.

Позднее двое из них ушли, еще двое остались в лесу. Через какое-то время молодой человек потерял сознание, а находившаяся с ним девушка ушла за подмогой.

Когда тело подростка удалось обнаружить, он уже был мертв. Предположительно причиной смерти стало обморожение. Девушка, которая была с ним, попала в реанимацию.

В настоящий момент проводятся судебно-медицинские экспертизы, которые позволят установить точную причину смерти юноши.