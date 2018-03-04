Прямой эфир

Подросток замерз насмерть в подмосковном лесу после распития алкоголя

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следователи выясняют обстоятельства гибели 16-летнего подростка в лесном массиве в районе подмосковных Мытищ. По предварительным данным, юноша замерз насмерть, распивая спиртные напитки.

Инцидент произошел в субботу, 3 марта. Четверо школьников отмечали в лесном массиве деревни Нагорное день рождения одного из них.

Позднее двое из них ушли, еще двое остались в лесу. Через какое-то время молодой человек потерял сознание, а находившаяся с ним девушка ушла за подмогой.

Когда тело подростка удалось обнаружить, он уже был мертв. Предположительно причиной смерти стало обморожение. Девушка, которая была с ним, попала в реанимацию.

В настоящий момент проводятся судебно-медицинские экспертизы, которые позволят установить точную причину смерти юноши.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Электричка сбила двух подростков в Подмосковье
В Петербурге подростка госпитализировали после падения сосульки

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017