Электричка сбила двух подростков в Подмосковье

Электропоезд сбил двух подростков в Подмосковье. Один из них погиб, второй доставлен в больницу, сообщили в пресс-службе московского следственного управления на транспорте СК России.

По данным ведомства, трагедия произошла во вторник в 19:55 в районе станции Домодедово Павелецкого направления Московской области.

Предварительно установлено, что двое подростков 2000 года рождения, опаздывая, решили сократить путь и перешли пути в неположенном месте. Приближающийся электропоезд, следующий из Москвы в Ожерелье, не смог вовремя затормозить и сбил подростков. От полученных травм один из них скончался на месте происшествия, другого доставили в больницу.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Выясняются подробности случившегося.