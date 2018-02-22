Скоростной «Сапсан» сбил насмерть женщину в Тверской области

Скоростной поезд «Сапсан», направлявшийся из Москвы в Петербург, насмерть сбил женщину в Тверской области. Об этом сообщила iz.ru представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК Елена Марковская.

Инцидент произошел в 15:00 мск на перегоне между станциями Спирово–Калашниково Октябрьской железной дороги. Женщина 1971 года рождения скончалась на месте.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в 2018 году власти РФ пообещали не повышать стоимость проезда в электричках и плацкартных вагонах дальнего следования.