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Дело завели по факту отравления угарным газом детей в Якутии

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Уголовное дело возбуждено по факту отравления угарным газом двух детей в селе Хаптагай в Якутии. Статья — «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».

Как сообщает ИА SakhaNews со ссылкой на СУ СКР по Якутии, решение о возбуждении дела было принято по результатам проверки происшествия.

Инцидент произошел 3 марта. Хозяин Toyota Crown загнал свой автомобиль в гараж рядом с домом своего приятеля, после чего мужчины уехали на рыбалку. Машина была поставлена на режим автозапуска двигателя при понижении температуры воздуха до -5 градусов. После прогрева двигатель должен был отключиться, однако этого не произошло.

Угарный газ проник в дом. В результате от отравления скончались 10-летний мальчик и его 14-летняя сестра. Супруга хозяина дома и ее восьмилетний сын госпитализированы. Ребенок в состоянии комы находится в больнице Якутска. Расследование дела продолжается.

Портал iz.ru накануне сообщал о том, что в Саратове расследуют обстоятельства гибели 30-летней женщины и ее пятилетнего сына в жилом доме. По предварительным данным, причиной их смерти стало отравление угарным газом.

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