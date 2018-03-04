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СК устанавливает обстоятельства гибели женщины и ребенка в Саратове

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Фото: пресс-служба СК РФ
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Следователи устанавливают обстоятельства гибели 30-летней женщины и ее пятилетнего сына в доме № 15 по Вишневому проезду в Ленинском районе Саратова. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Саратовской области.

Тела супруги и ребенка обнаружил вернувшийся утром с работы глава семейства. Предположительной причиной смерти признано отравление угарным газом. Сообщается, что в квартире находились еще двое детей, однако они не пострадали, сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Установлено, что семья не состояла на профилактических учетах. На данный момент следователи закончили осмотр места трагедии, начата доследственная проверка. Сотрудникам СК предстоит установить обстоятельства и причины происшествия. По результатам мероприятий будет принято процессуальное решение.

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