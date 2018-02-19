Двое мужчин насмерть отравились угарным газом на Кубани

Двое мужчин на Кубани насмерть отравились угарным газом. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Трагедия произошла в ночь на 18 февраля в селе Коноково. Известно, что 41-летний мужчина пришел в гости к 36-летнему хозяину дома и остался ночевать. Наутро родственник владельца дома пришел проведать его и обнаружил в задымленном помещении два тела без признаков жизни.

По предварительным данным, причиной смерти мужчин является отравление угарным газом, сообщает сайт «Комсомольской правды в Краснодаре». Дом отапливался дровяной печью. В настоящее время на месте ЧП работают криминалисты, назначены судебно-медицинские экспертизы для выяснения точных причин смерти двоих человек.

Ранее портал iz.ru сообщал, что мать и сын погибли от отравления угарным газом в Челябинской области.