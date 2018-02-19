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Женщина погибла при спасении троих правнуков из пожара в Челябинской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Пенсионерка погибла, спасая троих правнуков из пожара в частном доме. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Инцидент произошел в селе Красносельском Увельского района Челябинской области. По данным МЧС, пожар был обнаружен поздно. Спасатели прибыли на вызов через 7 минут, однако дом был полностью объят огнем.

«В ходе проведения работ установлено, что в результате пожара ожоги получили трое детей двух, четырех и шести лет. Погибла прапрабабушка (женщина 1936 года рождения)», –– говорится в сообщении.

Спасатели подчеркнули, что благодаря действиям пенсионерки гостившие у нее дети остались живы.

«Она самоотверженно спасала их из горящего здания, но выйти из огня самой у нее не получилось», –– добавили в МЧС.

Дети были госпитализированы.

Причиной пожара стала неисправная электропроводка.

19 февраля портал iz.ru сообщил, что во время пожара в частном деревянном одноэтажном доме в Пермском крае погибли двое детей.

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