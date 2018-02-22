На Кубани семья из шести человек пострадала от отравления угарным газом

Шесть человек госпитализированы с признаками отравления угарным газом в городе Темрюк Краснодарского края. Об этом в четверг, 22 февраля, передает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы города.

Сообщается, что ЧП произошло утром в четверг, 22 февраля, в частном доме по улице Советская. С отравлением угарным газом в больницу доставлены 47-летняя женщина и пятеро ее детей. В настоящее время их жизнь вне опасности.

По предварительной версии, инцидент произошел из-за неисправности установленного в доме печного отопления.

Портал iz.ru писал о том, что двое мужчин на Кубани насмерть отравились угарным газом. Трагедия произошла в ночь на 18 февраля в селе Коноково.