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Десятки машин столкнулись на трассе во Владивостоке

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Фото: twitter.com/Kraker01121092
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Массовое ДТП произошло на трассе Де-Фриз — Седанка во Владивостоке в среду, 11 декабря. Причиной аварии мог стать сильный снегопад.

Авария произошла неподалеку от села Прохладное Надеждинского района, пишет «Газета.ру». Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ГИБДД региона, столкнулись по меньшей мере 18 машин. По данным UssurMedia, участников аварии было около 50-ти, очевидцы сообщают о 80-ти.

В ДТП оказались легковые автомобили, грузовики, фуры и строительная техника, уточняет Пятый канал.

Движение по трассе Де-Фриз — Седанка перекрыто от 0 до 14 км, образовалась многокилометровая пробка в сторону Владивостока.

По предварительным данным, трем людям понадобилась медицинская помощь. Данные о пострадавших и количестве машин — участников ДТП уточняются.

Предположительно, причиной аварии стали метеоусловия. Синоптики прогнозируют в среду во Владивостоке снегопад, вечером высота снежного покрова составит 5-7 см, возможна метель.

10 декабря в Волгоградской области опрокинулся автобус, пострадали четыре человека. Предположительно, авария произошла из-за сильного тумана.

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