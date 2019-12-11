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Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Кировской области

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В Кировской области столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус. Два человека погибли, еще двое госпитализированы, сообщили в региональном управлении МВД.

Авария произошла в Белохолуницком районе. ВАЗ-2114, в котором находились двое взрослых и четверо детей, выехал на встречную полосу. Погибли водитель и один из пассажиров; взрослый, еще два человека из этой же машины госпитализированы, передает ТАСС со ссылкой на главу района Татьяну Телицыну. Водитель Fait Ducato не пострадал и отказался от госпитализации. Пассажиров у него не было.

Ранее 11 декабря в Красноярском крае на Енисейском тракте столкнулись шесть машин. Жертвой массовой аварии стала водитель одного из автомобилей. Двое ее пассажиров получили травмы, также пострадал человек, который вел другой автомобиль.

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