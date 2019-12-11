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Женщина-водитель погибла в массовом ДТП в Красноярском крае

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В Красноярском крае на Енисейском тракте столкнулись шесть машин, в том числе три грузовика и «Газель». Погиб один человек, еще двое получили травмы.

Как сообщает ГИБДД по краю, авария произошла вечером во вторник, 10 декабря, на 24-м км дороги Красноярск–Енисейск. Грузовой Volvo под управлением 53-летнего мужчины столкнулся с «Газелью», которая, в свою очередь, врезалась в Mazda Familia, после чего «Газель» съехала в кювет и опрокинулась, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Тем временем Mazda столкнулась с «КамАЗом», который двигался во встречном направлении. Грузовик съехал в кювет, а иномарка врезалась в Nissan Pulsar. Nissan столкнулся в грузовиком Mercedes-Benz, после чего его вынесло в кювет.

В результате дорожно-транспортного происшествия женщина-водитель Mazda скончалась на месте. Различные травмы получили ее пассажиры — 28-летняя девушкам и 40-летний мужчина. Также пострадал водитель второй легковушки.

11 декабря по меньшей мере шесть человек пострадали в массовом ДТП во Владивостоке, где столкнулись почти 50 автомобилей.

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