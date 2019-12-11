На устранение мест концентрации ДТП в Хабаровске выделят 100 млн рублей

В Хабаровске в 2020 году на ликвидацию мест концентрации ДТП планируют направить более 100 млн рублей. Об этом сообщает сайт городской администрации.

Средства предусмотрены нацпроектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего в программу по обеспечению дорожной безопасности в городе включены 22 объекта. На нескольких перекрестках будут установлены камеры фото- и видеофиксации, также планируется установить светофоры, ограждения, знаки повышенной яркости, пишет ИА AmurMedia.

Как рассказал заведующий сектором городского управления дорог и внешнего благоустройства Николай Жираков, в 2019 году были устранены девять мест концентрации ДТП. Установлены камеры видеонаблюдения, три пешеходных перехода оборудованы светофорами типа Т7.

В следующем году в рамках нацпроекта в Хабаровске планируется заменить асфальтное покрытие на 45 улицах. На эти цели и на ликвидацию мест концентрации ДТП в общей сложности направят 1,6 млрд рублей.