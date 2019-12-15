Ставка на «серебро»: как пожилые люди меняют мир

К 2020-му году на долю пожилых людей во всем мире будет приходиться до $20 трлн — во столько оценили объемы мировой «серебряной» экономики авторы одного из первых в России специализированных исследований. При этом к 2035-му году эта цифра может «подскочить» до $47 трлн. По мере того, как число пожилых людей растет, на Западе и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона способность адаптироваться под запросы нового сегмента потребителей может стать условием для выживания компаний. В России же этой темой только начинают заниматься. Подробнее — в материале «Известий».

Выжить будет сложно

Вклад людей в возрасте от 50-55 лет в мировую экономику и экономику отдельных государств начали активно обсуждать несколько лет назад, на фоне растущих темпов старения населения. Так, по данным ВОЗ, к 2050 году количество людей в возрасте старше 60 лет вырастет больше, чем вдвое — с 9 млн до 2 млрд человек, что составит 20% от всего населения планеты. Сильнее всего эта тенденция выражена в развитых странах.

«Серебряная» экономика включает все аспекты, касающиеся потребностей людей старшего возраст, и способна оказать влияние на различные сектора. Например, здоровье и питание, отдых, финансы и транспорт, домостроительство, образование и трудоустройство», — отмечается на тематическом сайте, созданном Еврокомиссией.

серебро Пенсионеры Москвы на массовой зарядке Фото: агентство городских новостей "Москва"/Сергей Ведяшкин

На этом фоне, в том числе, неизбежно будет меняться и структура спроса. И помимо задач сугубо социальных — по обеспечению людей старшего поколения необходимым уровнем комфорта, — и государственным институтом, и коммерческим компаниям приходится перестраивать часть своих процессов, ориентируясь на новые возрастные группы потребителей , стремящихся вести активную жизнь в течение максимально длительного времени. Поэтому о «серебряной» экономике также иногда говорят как об «экономике долгожительства».

— Основная идея заключается в том, чтобы адаптировать систему спроса и предложения таким образом, чтобы отвечать запросам аудитории, которую мы называем «людьми старшего поколения», то есть людей старше 60 лет, — объяснял социолог Серж Герин, специализирующийся на этой теме.

При этом необходимость адаптироваться под нужды пожилых клиентов может рассматриваться не только как вызов для компаний, но и как дополнительная возможность для расширения бизнеса , отмечал экономист британского Международного центра долгожительства (International Longevity Centre UK) Бен Франклин журналистам The Guardian еще в 2015 году.

серебро Фото: Depositphotos

— Бизнесмены, которые смогут адаптироваться к работе в условиях старения населения, будут процветать. Тем, кто попытается сохранить статус-кво, выжить будет сложно, — тогда предупреждал он.

Согласно данным исследования, опубликованным Еврокомиссией, к 2060 году каждый третий житель ЕС будет старше 65 лет. В Ирландии уже к весне 2019-го этой возрастной отметки достигли около 20% жителей страны. Похожие тенденции уже несколько лет наблюдаются в США и странах АТР.

Активное старение

Некоторые страны уже начали учитывать эти перемены. Согласно выводам исследования, проведенного Еврокомиссией, самыми крупными «серебряными» экономиками сегодня являются США, Китай и Евросоюз (если рассматривать его как единую систему). В России также усиливается интерес к «потенциалу старения».

В частности, в четверг, 12 декабря, команда отечественного проекта «Компания для всех возрастов», который занимается вопросами трудоустройства для пожилых людей, опубликовала тематический отчет «Серебряная экономика в мире». Как отмечается в аннотации проекта, для России это стало первой попыткой проанализировать новое явление. Документ был составлен по итогам изучения данных о динамике «серебряной» экономики в разных странах мира на протяжении последних пяти лет.

— Мы исходили из понимания катастрофической нехватки и востребованности единой информационной картины для тех, кто интересуется темой старшего поколения как новой экономической силы и точки роста, – поясняет Анастасия Лабазная, создатель проекта «Компания для всех возрастов» и ряда других инициатив, рассчитанных на поддержку пожилых людей.

По их мнению, активнее всего проблемой адаптации экономики занимаются страны, в которых процесс старения населения идет особенно активно — это Япония, Сингапур, Западная и Северная Европа, США. И именно эти государства сегодня готовы тратить дополнительные ресурсы на изучение этого сегмента. При этом единого определения самого явления, как и общего понимания о его главных составляющих в мире до сих пор не сформировалось.

серебро Фото: агентство городских новостей "Москва"/Сергей Киселев

Лучше всего, отмечается в отчете, «серебряная» экономика исследована и описана в странах Евросоюза и в США . Но если в ЕС в центре внимания оказываются меры поддержки, то в США — измерение вклада пожилых людей в экономику в страны (за счет налогов, потребительской активности и тд).

«Все еще не все мировые институты и эксперты, занимающиеся темой серебряной экономики, одинаково оценивают ее показатели и договорились между собой о самой сути ее определения», — говорится в документе.

В зависимости от контекста, в фокусе могут оказываться вопросы, связанные с изменениями в социальной сфере, на рынке услуг или кадровом рынке, однако чаще всего так или иначе под «серебряной» экономикой понимается вся совокупность факторов.

Интересоваться этой темой начинают все новые страны — например, Индия, отмечается в отчете. В то же время, для таких регионов, как Африка или Латинская Америка, она пока вообще не актуальна в силу того, что их жители сталкиваются «с более насущными проблемами».

Оценить ситуацию в России и странах Восточной Европы не представляется возможным, поскольку на этих территориях эта сфера пока не была достаточно изучена, следует из документа . Фрагментарность доступных данных или их отсутствие (в силу того, что «серебряная» экономика — явление относительно молодое) — вообще одна из основных сложностей, подчеркивают авторы исследования.

Идут в рост

Однако по мере старения населения усилился также и рост сегмента экономики, ориентированного на потребителей в возрасте старше 50 лет, считают исследователи.

«Именно серебряное поколение становится основным потребителем услуг, предоставляемых сферой гостиничного бизнеса, красоты и здоровья и многими другими. По данным на 2016 год, покупательная способность потребителей 60+ составила 4 триллиона долларов. Крупный американский инвестиционный банк Merrill Lynch прогнозирует рост глобальной покупательной способности людей старше 60 лет до 15 триллионов долларов в год», — следует из опубликованного документа.

серебро Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

По приведенным прогнозам, в ближайшие годы мировой объем этого сектора экономики продолжит увеличиваться, прирастая в среднем на 5% каждый год, а в 2035-м этот показатель достигнет $47 трлн. Наиболее высокие темпы объема серебряной экономики на душу населения 50+ прогнозируются в Азии, где этот показатель вырастет примерно в восемь раз.

При этом как именно эти процессы скажутся на количестве рабочих мест, точно неизвестно. При пессимистичном сценарии это может привести к потере 1,9 млн рабочих мест, а при оптимистичном — к созданию 3,9 млн мест, полагают составители.

Сложности определения

Активный образ жизни для пожилых людей включает наличие возможности путешествовать, продолжать учиться, а также самостоятельно вести быт в своих домах в течение долгих лет , уверены в Еврокомиссии. Еще одним неотъемлемым условием является наличие возможности работать.

По данным на 2018 год, россияне в возрасте старше 64 лет составляли 14,4% от населения страны. Как и на западе или в Японии, эта цифра в будущем продолжит увеличиваться. Но хотя с экономической точки зрения этот сегмент остается неизученным, сегодня государство запускает новые социальные институты, чтобы помочь им вести активную и насыщенную жизнь после выхода на пенсию, рассказывала ранее Анастасия Лазибная.

серебро Фото: Depositphotos

Она также согласна с тем, что сегодня работа является одним из основных источников социальной и экономической независимости для пожилого человека.

Среди наилучших государственных инициатив она отметила ориентированные на пенсионеров и предпенсионеров тренинги в столичном центре занятости «Моя карьера». Однако в целом сегодня ситуация на рынке труда неоднородна и во многом зависит от настроения работодателей или наличия у них стереотипов о пожилых сотрудниках.

— Работодатель должен понимать, зачем ему брать на работу человека старшего возраста, и принимать это решение осознанно. Помочь может либо просветительская работа, либо стимулирующие меры от государства – например, налоговые льготы, — отметила тогда Лазибная.