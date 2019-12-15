Ставка на «серебро»: как пожилые люди меняют мир
К 2020-му году на долю пожилых людей во всем мире будет приходиться до $20 трлн — во столько оценили объемы мировой «серебряной» экономики авторы одного из первых в России специализированных исследований. При этом к 2035-му году эта цифра может «подскочить» до $47 трлн. По мере того, как число пожилых людей растет, на Западе и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона способность адаптироваться под запросы нового сегмента потребителей может стать условием для выживания компаний. В России же этой темой только начинают заниматься. Подробнее — в материале «Известий».
Выжить будет сложно
Вклад людей в возрасте от 50-55 лет в мировую экономику и экономику отдельных государств начали активно обсуждать несколько лет назад, на фоне растущих темпов старения населения. Так, по данным ВОЗ, к 2050 году количество людей в возрасте старше 60 лет вырастет больше, чем вдвое — с 9 млн до 2 млрд человек, что составит 20% от всего населения планеты. Сильнее всего эта тенденция выражена в развитых странах.
«Серебряная» экономика включает все аспекты, касающиеся потребностей людей старшего возраст, и способна оказать влияние на различные сектора. Например, здоровье и питание, отдых, финансы и транспорт, домостроительство, образование и трудоустройство», — отмечается на тематическом сайте, созданном Еврокомиссией.
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На этом фоне, в том числе, неизбежно будет меняться и структура спроса. И помимо задач сугубо социальных — по обеспечению людей старшего поколения необходимым уровнем комфорта, — и государственным институтом, и коммерческим компаниям приходится перестраивать часть своих процессов, ориентируясь на новые возрастные группы потребителей, стремящихся вести активную жизнь в течение максимально длительного времени. Поэтому о «серебряной» экономике также иногда говорят как об «экономике долгожительства».
— Основная идея заключается в том, чтобы адаптировать систему спроса и предложения таким образом, чтобы отвечать запросам аудитории, которую мы называем «людьми старшего поколения», то есть людей старше 60 лет, — объяснял социолог Серж Герин, специализирующийся на этой теме.
При этом необходимость адаптироваться под нужды пожилых клиентов может рассматриваться не только как вызов для компаний, но и как дополнительная возможность для расширения бизнеса, отмечал экономист британского Международного центра долгожительства (International Longevity Centre UK) Бен Франклин журналистам The Guardian еще в 2015 году.
— Бизнесмены, которые смогут адаптироваться к работе в условиях старения населения, будут процветать. Тем, кто попытается сохранить статус-кво, выжить будет сложно, — тогда предупреждал он.
Согласно данным исследования, опубликованным Еврокомиссией, к 2060 году каждый третий житель ЕС будет старше 65 лет. В Ирландии уже к весне 2019-го этой возрастной отметки достигли около 20% жителей страны. Похожие тенденции уже несколько лет наблюдаются в США и странах АТР.
Активное старение
Некоторые страны уже начали учитывать эти перемены. Согласно выводам исследования, проведенного Еврокомиссией, самыми крупными «серебряными» экономиками сегодня являются США, Китай и Евросоюз (если рассматривать его как единую систему). В России также усиливается интерес к «потенциалу старения».
В частности, в четверг, 12 декабря, команда отечественного проекта «Компания для всех возрастов», который занимается вопросами трудоустройства для пожилых людей, опубликовала тематический отчет «Серебряная экономика в мире». Как отмечается в аннотации проекта, для России это стало первой попыткой проанализировать новое явление. Документ был составлен по итогам изучения данных о динамике «серебряной» экономики в разных странах мира на протяжении последних пяти лет.
— Мы исходили из понимания катастрофической нехватки и востребованности единой информационной картины для тех, кто интересуется темой старшего поколения как новой экономической силы и точки роста, – поясняет Анастасия Лабазная, создатель проекта «Компания для всех возрастов» и ряда других инициатив, рассчитанных на поддержку пожилых людей.
По их мнению, активнее всего проблемой адаптации экономики занимаются страны, в которых процесс старения населения идет особенно активно — это Япония, Сингапур, Западная и Северная Европа, США. И именно эти государства сегодня готовы тратить дополнительные ресурсы на изучение этого сегмента. При этом единого определения самого явления, как и общего понимания о его главных составляющих в мире до сих пор не сформировалось.
Лучше всего, отмечается в отчете, «серебряная» экономика исследована и описана в странах Евросоюза и в США. Но если в ЕС в центре внимания оказываются меры поддержки, то в США — измерение вклада пожилых людей в экономику в страны (за счет налогов, потребительской активности и тд).
«Все еще не все мировые институты и эксперты, занимающиеся темой серебряной экономики, одинаково оценивают ее показатели и договорились между собой о самой сути ее определения», — говорится в документе.
В зависимости от контекста, в фокусе могут оказываться вопросы, связанные с изменениями в социальной сфере, на рынке услуг или кадровом рынке, однако чаще всего так или иначе под «серебряной» экономикой понимается вся совокупность факторов.
Интересоваться этой темой начинают все новые страны — например, Индия, отмечается в отчете. В то же время, для таких регионов, как Африка или Латинская Америка, она пока вообще не актуальна в силу того, что их жители сталкиваются «с более насущными проблемами».
Оценить ситуацию в России и странах Восточной Европы не представляется возможным, поскольку на этих территориях эта сфера пока не была достаточно изучена, следует из документа. Фрагментарность доступных данных или их отсутствие (в силу того, что «серебряная» экономика — явление относительно молодое) — вообще одна из основных сложностей, подчеркивают авторы исследования.
Идут в рост
Однако по мере старения населения усилился также и рост сегмента экономики, ориентированного на потребителей в возрасте старше 50 лет, считают исследователи.
«Именно серебряное поколение становится основным потребителем услуг, предоставляемых сферой гостиничного бизнеса, красоты и здоровья и многими другими. По данным на 2016 год, покупательная способность потребителей 60+ составила 4 триллиона долларов. Крупный американский инвестиционный банк Merrill Lynch прогнозирует рост глобальной покупательной способности людей старше 60 лет до 15 триллионов долларов в год», — следует из опубликованного документа.
По приведенным прогнозам, в ближайшие годы мировой объем этого сектора экономики продолжит увеличиваться, прирастая в среднем на 5% каждый год, а в 2035-м этот показатель достигнет $47 трлн. Наиболее высокие темпы объема серебряной экономики на душу населения 50+ прогнозируются в Азии, где этот показатель вырастет примерно в восемь раз.
При этом как именно эти процессы скажутся на количестве рабочих мест, точно неизвестно. При пессимистичном сценарии это может привести к потере 1,9 млн рабочих мест, а при оптимистичном — к созданию 3,9 млн мест, полагают составители.
Сложности определения
Активный образ жизни для пожилых людей включает наличие возможности путешествовать, продолжать учиться, а также самостоятельно вести быт в своих домах в течение долгих лет, уверены в Еврокомиссии. Еще одним неотъемлемым условием является наличие возможности работать.
По данным на 2018 год, россияне в возрасте старше 64 лет составляли 14,4% от населения страны. Как и на западе или в Японии, эта цифра в будущем продолжит увеличиваться. Но хотя с экономической точки зрения этот сегмент остается неизученным, сегодня государство запускает новые социальные институты, чтобы помочь им вести активную и насыщенную жизнь после выхода на пенсию, рассказывала ранее Анастасия Лазибная.
Она также согласна с тем, что сегодня работа является одним из основных источников социальной и экономической независимости для пожилого человека.
Среди наилучших государственных инициатив она отметила ориентированные на пенсионеров и предпенсионеров тренинги в столичном центре занятости «Моя карьера». Однако в целом сегодня ситуация на рынке труда неоднородна и во многом зависит от настроения работодателей или наличия у них стереотипов о пожилых сотрудниках.
— Работодатель должен понимать, зачем ему брать на работу человека старшего возраста, и принимать это решение осознанно. Помочь может либо просветительская работа, либо стимулирующие меры от государства – например, налоговые льготы, — отметила тогда Лазибная.
В качестве альтернативы работе в крупных компаниях или на предприятиях, по ее мнению, людей старшего возраста можно было бы активнее привлекать к развитию локального туризма или местных производств.