Вписаться в рамки: пожилую москвичку не пускают в магазины из-за кардиостимулятора

Жительница Москвы Надежда Полетаева ежедневно сталкивается с проблемами при входе в торговые центры, магазины и супермаркеты. Охрана отказывается отключать рамки металлодетектора, чтобы пропустить пожилую женщину с кардиостимулятором. Отсутствие отдельного прохода для людей с медицинским прибором приводит к тому, что их вынуждают рисковать жизнью и здоровьем ради пакета молока, новой обуви или книги. С такой проблемой сталкиваются тысячи граждан страны. Как можно обеспечивать безопасность, не рискуя человеческими жизнями, — разбирались «Известия».

Можно войти

На днях женщина вышла с плакатом «Я не могу войти в этот магазин», выступив тем самым против дискриминации людей, которые не могут проходить через рамки безопасности по состоянию здоровья. О ситуации сообщила дочь пенсионерки Тина Георгиевская на своей странице в Facebook.

Надежда Полетаева рассказала «Известиям», что рамки металлодетектора появились практически во всех магазинах, которые находятся в пешей доступности от ее дома. 80-летняя женщина пыталась договориться с сотрудниками охраны о том, чтобы ей позволили войти в магазин, минуя рамки, но сделать это в большинстве случаев невозможно.

— Часть магазинов, в которых мне приходится бывать, имеют небольшие проходы. Но в большинстве случаев рамки стоят не только при входе, но и у каждой кассы. От воровства это устройство не спасает совершенно точно. В крупных гипермаркетах стоят отдельные проходы для людей с кардиостимуляторами, а в небольших — ни щелочки. Такая повальная мода. В аэропорты, кинотеатры, театры и консерваторию я могу проходить свободно. А вот магазины решили выделиться, — рассказала Надежда Полетаева.

Фото: facebook.com/Тина Георгиевская Надежда Полетаева

По ее словам, она беспрепятственно проходит в аэропорты, метро и учреждения культуры, но именно в торговых центрах и супермаркетах администрация не хочет идти навстречу людям с кардиостимуляторами.

— Сколько бы мы ни разговаривали с охраной, мне отвечают, что от них ничего не зависит. Отключения — дело айтишников. Говорят, что я далеко не первая, кто обращается с этой проблемой. С кардиостимулятором я хожу уже 9 лет, и таких проблем раньше не было. Врачи говорят, что нельзя мобильный телефон носить в левом кармане и пользоваться микроволновой печью. Но этого всего вполне можно избежать, — добавила пенсионерка.

По ее словам, заказывать товары в интернете для нее, по сути, единственный выход, но и это не всегда возможно, потому что продукты, необходимые ей по состоянию здоровья, не всегда можно найти в одном месте. Кроме того, далеко не у всех пенсионеров есть лишние средства на то, чтобы оплачивать доставку продуктов несколько раз в месяц.

— Какие-то вещи я заказываю через интернет, дочь помогает. Но ту же обувь нужно перемерить десяток раз, из-за проблем с ногой. Вчера нужно было зайти в книжный магазин, и персонал в таких ситуациях ничего не может сделать. Я даже пошутила при входе, что на всякий случай ношу в кармане бумажку о том, что в своей смерти прошу винить сотрудников магазина. Была бы я девчонкой, сбегала бы в другие магазины подальше и всё купила, но мне девятый десяток уже, — посетовала женщина с кардиостимулятором.

По ее мнению, нужно создавать технические условия для людей, которые не могут ходить через рамки. Тем более если есть охранник, который мог бы эти рамки на время отключать.

Рамки без опасности

В комментариях к посту дочери Полетаевой отметился официальный торговый представитель сети «Перекресток» Евгений Костин, который рассказал, что рамки, установленные в супермаркетах, клиентам не угрожают.

« Рамки, установленные в наших супермаркетах, не угрожают здоровью людей с кардиостимулятором. За все время их эксплуатации не обнаружено какого-либо воздействия на людей, имеющих имплантированные кардиологические устройства», — написал Костин.

Впрочем, не исключено, что происходит это потому, что многие покупатели не решаются поверить на слово и скорее развернутся перед рамками, чем будут ждать угрозы остановки сердца.

В других городах жители сталкиваются с аналогичной проблемой: попасть в магазин можно только через рамку, а это существенный риск для здоровья, который может привести к летальному исходу. Так, в 2014 году в Улан-Удэ 30-летняя женщина, носившая кардиостимулятор, умерла через час после досмотра в аэропорту. Ей стало плохо при проходе в самолет, а на месте не оказалось реанимационной бригады. Скорая приехала слишком поздно, и Диана Толстова скончалась на руках у мужа.

Рамочная директива

По мнению врачей, навредить устройству могут любые рамки с магнитным излучением вне зависимости от их типа: открытого или закрытого. Для того чтобы проходить в помещение, минуя рамки, человек должен всегда иметь при себе специальный документ, в котором написано, что у него установлен кардиостимулятор, рассказал «Известиям» член Российской академии медицинских наук (РАМН), главный кардиолог Министерства здравоохранения РФ Юрий Беленков. Этот документ освобождает человека с сердечно-сосудистыми заболеваниями от процедуры и досмотр может проводиться лично сотрудником охраны.

— Действительно, рамки бывают разные, но вы хотя бы раз видели рамку, на которой написано, что она безопасна для людей с кардиостимуляторами? Эксперимент может слишком дорого обойтись пациенту. У него есть специальная книжечка, которую нужно носить с собой всегда на всякий случай. В ней указаны тип стимулятора и то, что ему противопоказано прохождение рамок, нахождение рядом с источниками мощного излучения (например, радиолокационными станциями), — пояснил Беленков.

По его словам, люди живут с этим прибором каждый день и, как правило, не имеют ничего против личного досмотра.

Кардио_2 Пассажиры в зоне досмотра аэропорта Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Мы имплантируем кардиостимуляторы каждый день, а число пациентов исчисляется сотнями тысяч. Это делается во всех крупных городах и медцентрах, сама операция не очень сложная и длится около часа. Получается, что приборы и врачи спасают жизнь, а вот эти товарищи ее усложняют, — добавил академик РАН.

Кардиостимулятор — это прибор, который вживляется под кожу и включает внутрисосудистое вмешательство. Его устанавливают, когда сердце человека сокращается с очень низкой частотой. Пациентам, которые носят кардиостимулятор, противопоказано делать магнитно-резонансную томографию и находиться рядом с линиями электропередач.

— Если раньше это было здоровенное устройство в половину мобильного телефона, которое создавало частоту, то сейчас это небольшой, но очень мощный компьютер размером где-то 3x3 см и толщиной меньше 1 см. Он анализирует ЭКГ и по требованию включается, если частота пульса падает ниже указанных значений. Кардиостимулятор — очень умный прибор. Он анализирует не только то, с какой частотой ему нужно работать, но и то, с какой частотой это нужно человеку. То есть колебания прибора зависят от физической нагрузки: человек пошел побыстрее или побежал, соответственно он увеличивает частоту, — отметил Беленков.

С развитием технологий кардиостимуляторы стали еще умнее: когда у пациентов возникает жизнеугрожающее нарушение ритма сердца, требующую дефибрилляции желудочков, этот маленький прибор может спасти человеку жизнь.

— По сути, этот небольшой аппарат делает весь цикл мероприятий, которые нам часто показывают в кино. Когда человек упал, к нему бежит врач с огромным прибором, зачем-то стучит друг о друга электроды и прикладывает человеку к грудной клетке. Всё это способен сделать маленький кардиостимулятор: он анализирует информацию, распознает нарушение и заводит сердце. Программы, заложенные в нем, регулируются магнитным полем. За счет электромагнитных волн к нему прикладывается программатор и задает программу работы, — резюмировал доктор медицинских наук.

Источник «Известий» в правоохранительных органах рассказал, что обычно проход граждан с кардиостимуляторами в ведомственные учреждения не является проблемой как таковой. Если лицо предупреждает о том, что ему нельзя проходить в рамку, то его осматривают вручную, и при этом рисковать здоровьем другого человека никто не станет.