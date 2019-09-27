Век бы видеть: большинство россиян планирует прожить не меньше 87 лет

Россияне хотели бы в среднем доживать до 87 лет. Это показали результаты исследования негосударственного пенсионного фонда «Сбербанка», с которыми ознакомились «Известия». Как выяснилось, дольше всех — около 92 лет — планируют прожить москвичи и севастопольцы. Это станет возможным, если граждане будут уделять больше внимания здоровому образу жизни, считают эксперты.

В ходе исследования граждан спрашивали, какую продолжительность жизни они считают нормальной. В среднем россияне сошлись на возрасте 86,7 года. Если же брать не средний, а медианный показатель (считающееся более реальным статистическое значение, которое делит результаты выборки на две равные половины: показатели в одной меньше него, в другой — больше), он окажется несколько ниже — 81,9 года. Пока же, как свидетельствуют данные Минздрава по итогам первого полугодия, средняя продолжительность жизни в стране составляет 73,7 года.

При этом россияне не просто мечтают о долголетии: 64% респондентов так или иначе заботятся о здоровье ради него. 35% из них занимаются спортом или фитнесом, еще 58% придерживаются диет и правильного питания, а 12,5% хотели бы избавиться от вредных привычек — курения и злоупотребления алкоголем.

Авторы исследования поделились с «Известиями» и детализированными данными по крупным городам России. Оказалось, что наибольший запрос на долголетие — в столице. Здесь опрошенные в среднем хотят жить до 92,3 года. Ненамного отстают севастопольцы (92,1 года) и омичи (87 лет). Далее следуют жители Оренбурга (86 лет) и Санкт-Петербурга (85,8 года). Самым «спортивным» городом оказалась Москва: на занятия ходят 49% респондентов. Правильного питания придерживаются многие жители Астрахани (72%), они же чаще других говорили о желании расстаться с вредными привычками (17%).

В Минздрав исследование не поступало, сказали «Известиям» в пресс-службе ведомства. Там отметили, что уже сегодня в России более 1,8 млн жителей 86 лет и старше.

Одна из главных целей национального проекта «Здравоохранение» — достижение к 2024 году ожидаемой продолжительности жизни в 78 лет, а к 2030 году — 80 лет, напомнили в Минздраве. В ведомстве также отметили, что число приверженных здоровому образу жизни россиян постепенно увеличивается. Например, потребление алкоголя с 2009 по 2017 годы сократилось c 16,8 до 11,4 л в год в пересчете на спирт на душу населения старше 15 лет.

Согласно прогнозам Росстата, ожидаемая продолжительность жизни даже для родившихся в 2018 году составит в среднем 72,9 года. Для старших поколений этот показатель ниже. Например, для граждан 1980–1981 годов рождения — 67,6 года. Также заметна тенденция, что для городских жителей прогнозируют более долгую жизнь, чем для сельских (73,3 года против 71,2 для рожденных в 2018 году). Ощутимо различаются ожидания по продолжительности жизни женщин и мужчин (77,8 и 67,8 года соответственно для рожденных в 2018-м).

— Говорить о продолжительности жизни нужно еще с зачатия, это в том числе зависит от здоровья матери и отца. Помимо образа жизни, сильно влияет экология (посмотрите на долгожителей Кавказа), социальное положение. Студенты со стипендией 2–3 тыс. рублей, вынужденные плохо питаться и мало спать из-за подработок, тоже сокращают свою жизнь, — считает первый директор фонда ОМС Владимир Гришин.

Потенциал для увеличения продолжительности жизни есть, однако этот показатель не может расти быстрыми темпами, добавил эксперт.

Во данным Всемирной организации здравоохранения, долголетие определяется четырьмя основными факторами: образом жизни (на 50%), наследственностью (20%), климатом (20%) и уровнем здравоохранения (10 %), напомнила заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Егорова. Поэтому именно от человека в большей степени зависит длительность жизни. Основной вклад в долголетие вносят здоровое питание, занятия физкультурой и визиты в поликлинику для диспансеризации, заметила эксперт.

Как писали «Известия» на 1 января это года в России насчитывалось 20,6 тыс. граждан от 100 лет и старше. Это новый рекорд как минимум с 1991 года, следует из данных Росстата.