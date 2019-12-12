Захарова удивилась планам Киева пересмотреть Минские соглашения

Сообщения о подготовке Киевом пересмотра Минских соглашений к следующему саммиту вызывает удивление. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС в четверг, 12 декабря.

Ранее в четверг полпред России в контактной группе по Украине Борис Грызлов отметил, что заявления Украины о пересмотре Минских соглашений являются провокацией и могут повлечь за собой осложнение ситуации в Донбассе. По его словам, изменений в Минские договоренности «не будет и быть не может», а работа контактной группы и «нормандского формата» направлена на их выполнение.

О планах Украины подготовить поправки к Минским соглашениям к следующей встрече «нормандской четверки» заявил представитель Киева в политической подгруппе Алексей Резников 11 декабря.

Ранее в тот же день стало известно, что Киев исказил перевод текста коммюнике по итогам «нормандского» саммита в Париже. Отмечалось, что исправили часть, в которой говорится о законе об особом статусе Донбасса.

Лидеры «нормандской четверки» встретились 9 декабря в Париже. По итогам переговоров были достигнуты договоренности о приверженности Минским соглашениям и закреплении их в законодательстве Украины, отводе вооружений в трех пунктах на линии соприкосновения в Донбассе и об обмене удерживаемыми лицами между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса.

Следующий саммит лидеров России, Украины, Германии и намечен на март 2020 года.