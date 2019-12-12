Грызлов назвал провокацией решение Киева изменить Минские соглашения

Заявления Украины о подготовке изменений в Минские соглашения — провокация, которая может повлечь за собой осложнение ситуации в Донбассе. Об этом в четверг, 12 декабря, заявил полпред России в контактной группе по Украине Борис Грызлов.

«Подобные заявления носят провокационный характер и способны осложнить ситуацию в Донбассе. Вновь подчеркну: никаких изменений в Минские договоренности не будет и быть не может. Вся работа и контактной группы, и «нормандского» формата направлена на их выполнение», — цитирует его «РИА Новости».

Он отметил, что эти договоренности нерушимы. Это касается, в том числе и перечня мер, а также последовательности их выполнения. Кроме того, Грызлов добавил, что Киеву стоит думать о выполнении своих обязательств по соглашениям, а не об их изменении.

«Любые киевские заявления о пересмотре Минских договоренностей приносят Украине только вред, и за предыдущие годы в этом можно было неоднократно убедиться», — подчеркнул полпред.

Накануне, 11 декабря, представитель Киева в политической подгруппе Алексей Резников сообщил, что к следующей встрече «нормандской четверки» Украина подготовит поправки к Минским соглашениям.

Ранее в тот же день стало известно, что Киев исказил перевод текста коммюнике по итогам саммита «нормандской четверки» в Париже. Так, исправлению подверглась часть, в которой говорится о законе об особом статусе Донбасса.

Встреча лидеров «нормандской четверки» состоялась 9 декабря в Париже. По ее итогам были достигнуты договоренности о приверженности Минским соглашениям, их имплементации в законодательство Украины, отводе вооружений в трех пунктах на линии соприкосновения в Донбассе и об обмене удерживаемыми лицами между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса.

Следующий саммит лидеров Германии, России, Франции и Украины намечен на март 2020 года.