В Совфеде оценили искажение Киевом коммюнике «нормандской четверки»

Изменение Киевом текста итогового коммюнике «нормандской четверки» похоже на шарлатанство, заявил зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

11 декабря стало известно, что офис украинского президента Владимира Зеленского опубликовал искаженный перевод текста коммюнике, принятого 9 декабря по итогам встречи лидеров Франции, России, Германии и Украины в Париже. В документе поменяли формулировку «все правовые аспекты особого статуса» Донбасса на «все правовые аспекты Закона об особом статусе».

Джабаров отметил, что украинские власти просто хотят продлить закон об особом статусе Донбасса вместо того, чтобы закрепить его в конституции.

«Но рано или поздно европейцам надоест, что их постоянно обманывают. Это и мы терпели, но мы же все-таки их братья, соседями были, с общей историей. А в Европе терпеть такое шарлатанство не будут. Сейчас исправят, а потом уже не исправят», — цитирует сенатора РБК.

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков также напомнил, что закон отменить проще, чем изменить конституцию. Кроме того, по его словам, особый статус Донецкой и Луганской народных республик должен быть постоянным, он не может быть принят на один год и потом отменен.



Закон об особом статусе Донбасса был принят в 2014 году, но так и не вступил в силу. Новый законопроект, внесенный на рассмотрение рады, подразумевает его продление до 31 декабря 2020 года.

Встреча «нормандской четверки» прошла 9 декабря в Париже. Лидеры стран приняли итоговое коммюнике, в котором подтвердили безальтернативность и Минских соглашений, намерение о закреплении в конституции Украины закона об особом статусе Донбасса, а также соглашение о разведении сил в трех пунктах на линии соприкосновения.

11 декабря сообщалось, что Киев намерен подготовить поправки в Минские договоренности к следующему саммиту в нормандском формате, запланированному на март 2020 года.