В Донбассе заявили о необходимости существования народной милиции

Особый статус Донбасса должен предусматривать существование народной милиции в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) для защиты от националистов. Об этом в четверг, 12 декабря, заявил представитель ЛНР в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник.

«Особый статус в нашем понимании — это достаточно жесткий формат, который предусматривает наличие народной милиции <…> Это механизм против слабости украинской власти, против напористости радикалов, националистов, нацистов, других бандформирований, которые сегодня хозяйничают на Украине», — цитирует его «РИА Новости».

Также Мирошник подчеркнул, что без народной милиции реализовать проект об автономии или особом статусе региона невозможно.

Ранее в этот день сообщалось, что Верховная рада Украины продлила действие закона об особом статусе Донбасса до конца 2020 года по итогам прошедшего голосования. Документ вступит в силу со дня его опубликования в официальной прессе, его также должен будет подписать президент Украины Владимир Зеленский.

11 декабря стало известно, что Киев исказил перевод текста коммюнике по итогам прошедшего саммита «нормандской четверки» — исправлению подверглась часть, в которой говорится о законе об особом статусе Донбасса.

Глава ДНР Денис Пушилин обвинил Киев в искажении текста коммюнике и заявил, что Донецк не будет выполнять эти решения, пока текст не будет исправлен.

Результатом саммита в Париже, который состоялся 9 декабря, стали договоренности об отводе вооружений в трех пунктах на линии соприкосновения в Донбассе, подтверждение безальтернативности Минских договоренностей, решение об обмене удерживаемыми лицами между Киевом и республиками Донбасса, а также закрепление в конституции Украины особого статуса региона.