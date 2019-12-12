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В ООН назвали число погибших мирных жителей Донбасса в 2019 году

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Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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В 2019 году в Донбассе погибли 26 мирных жителей. Такие данные привела Мониторинговая миссия ООН на Украине.

Также 136 человек получили ранения, рассказала на брифинге глава миссии Матильда Богнер, передает «Интерфакс».

Нынешние показатели — самые низкие по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет конфликта, отметила дипломат. Однако число жертв продолжает расти.

Всего с середины 2014 года общее число убитых среди гражданского населения по обе стороны линии соприкосновения составляет 3344 тыс. человек. Общее число раненых с обеих сторон превышает 7 тыс. человек.

3 ноября в Twitter ООН сообщалось, что за время вооруженного конфликта в Донбассе были убиты 3330 мирных граждан. Ранения получили около 9 тыс. человек. Кроме того, 1,3 млн человек стали внутренними переселенцами, а 3,5 млн нуждаются в помощи. Комментируя эти данные, депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил, что, как только на Украине появится сильная власть, конфликт на юго-востоке будет завершен в кратчайшие сроки.

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