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В ЮНИСЕФ подсчитали нуждающихся в психологе украинских детей

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Фото: Depositphotos
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Специалисты Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) подсчитали число детей на Украине, которым необходима постоянная психологическая помощь. Как говорится в докладе организации 2 декабря, таких ребят насчитывается более 400 тыс.

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«430 тыс. детей живут с психологическими травмами и нуждаются в постоянной поддержке, чтобы преодолеть эмоциональную травму, которую они получили из-за того, что росли условиях длительного конфликта», — приводит текст документа «РИА Новости».

На сайте ЮНИСЕФ отмечается, что с начала конфликта на территории восточной Украины погибли либо пострадали 172 ребенка, были разрушены либо повреждены более 750 зданий образовательных учреждений, совершено 36 атак на школы.

Эксперты назвали данный регион «одним из самых загрязненных минами в мире» — опасности подвержены более 2 млн человек, включая детей.

«Влияние конфликта было как физически, так и эмоционально разрушительным для многих детей. ЮНИСЕФ продолжает работать с партнерами по всей восточной Украине для предоставления консультативной, психосоциальной поддержки и информации о рисках мин», — говорится в докладе.

Региональный директор Детского фонда ООН по странам Европы и Центральной Азии Афшан Хан призвал найти «политическое решение» и остановить конфликт, пишет ТАСС.

В марте ЮНИСЕФ поставил Украину на первое место по уровню заболеваемости корью в 2018 году.

Ранее в июне дети, живущие в Донецке, рассказали «Известиям», что они думают о конфликте в Донбассе.

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