Новое приложение превратило iPhone в iPod

В AppStore появилось приложение Rewound, которое превращает современный гаджет в классический iPod. Об этом сообщило издание The Verge.

Разработчик приложения программист Луи Анслоу заявил, что его идея заключалась в том, чтобы все, кто испытывают ностальгию по кнопкам на iPod, могли получить желаемое.

Отмечается, что приложение даже передает вибрацию при попытке «прокрутить колесико» на экране.

my iPhone is now an iPod pic.twitter.com/3EXQKVmxvS — Tom Warren (@tomwarren) December 10, 2019

Сейчас Анслоу работает над специальным виджетом, который позволит выводить на экран блокировки работающий iPod Nano.

Музыкальные плееры iPod долгое время были сняты с производства, и лишь в мае Apple после четырехлетнего перерыва представила новый портативный мультимедийный плеер iPod Touch седьмого поколения.