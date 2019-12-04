Эксперт уличил Apple в слежке за владельцами iPhone 11

Эксперт по кибербезопасности Брайан Кребс обвинил Apple в сборе данных о местоположении владельцев iPhone 11 Pro без их согласия. Об этом он написал на своем сайте.

Специалист обратил внимание на то, что его телефон фиксировал геопозицию даже с активированным авиарежимом. По его словам, смартфон периодически включает GPS-модуль для сбора данных о местонахождении, даже если отключить соответствующие настройки.

По мнению Кребса, данная проблема есть у всех владельцев нового телефона с актуальной операционной системой iOS 13.2.3.

«По-видимому, в iPhone 11 есть некоторые системные службы, которые запрашивают данные о местоположении и не могут быть отключены пользователем. Значок передачи геоданных по-прежнему появляется даже после индивидуального отключения всех системных служб», — приводит его слова «Ридус».

В Apple уже отреагировали на жалобы. Компания заявила, что не видит проблем для кибербезопасности своих пользователей.

30 августа стало известно, что специалисты Google обнаружили 14 ошибок в операционной системе iOS, благодаря которым мошенники могли заражать до несколько тысяч iPhone в неделю. Чтобы подхватить вирусную программу, пользователю достаточно было зайти на одну из этих веб-страниц.