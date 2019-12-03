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Apple создала собственную музыкальную премию

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Фото: apple.com
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Американская корпорация Apple сообщила о создании премии Apple Music Awards. Об этом говорится 2 декабря на сайте компании.

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Награда будет присуждаться самым талантливым и выдающимся музыкантам, творчество которых в этом году значительно повлияло на мировую культуру. Награды Apple Music Awards вручают в пяти отдельных номинациях. При выборе победителей учитывается мнение редакторов сервиса, а также предпочтения международной аудитории слушателей.

«Победителей в номинациях «Артист года», «Лучший автор песен» и «Прорыв года» выбирает международная команда редакторов Apple Music, в которую входят музыкальные критики и лидеры мнений», — отметили в корпорации.

В номинациях «Альбом года» и «Песня года» победителей определяют по данным стриминга.

В этом году высшую награду в номинации «Артист года» получила 17-летняя американская певица Билли Айлиш.

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