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Эксперт спрогнозировал выпуск iPhone без разъема для зарядки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Американская Apple представит новый iPhone без привычных разъемов для зарядки и синхронизации в 2021 году. Такое предположение высказал аналитик Мин-Чи Куо, известный своими точными прогнозами о новинках компании. Его слова 5 декабря (6 декабря мск) приводит портал 9TO5Mac.

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По мнению Мин-Чи Куо, в компании решили полностью перейти на беспроводные технологии, а избавляться от разъемов начнут в топовых версий iPhone. Так, в 2021 году должен выйти iPhone SE 2 с безрамочным дизайном, без Face ID, но с датчиком отпечатков пальцев сбоку — на кнопке включения. В это же время, по оценке эксперта, планируется выпуск модели без разъема для зарядки, сообщает телеканал «360».

Аналитик отметил, что в 2020 году Apple намерена впустить линейку из пяти смартфонов. Смартфон с экраном шириной в 4,7 дюйма продолжит традицию iPhone SE и получит корпус от iPhone 8, отмечает «Федеральное агентство новостей». Также в компании, предположительно, планируют выпустить устройства с диагональю 5,4 дюйма и с одной камерой, наследника iPhone 11 с двумя камерами и диагональю в 5,1 дюйма, а также две топовые версии. В новых iPhone Pro и Pro Max будут три камеры. Помимо этого, с 2020 года у смартфонов Apple появится поддержка 5G.

На данный момент iPhone 11 Pro является самым защищенным из смартфонов — он способен выдержать 30-минутное погружение в пресную воду на глубину 4 м. Вероятно, будущие смартфоны Apple станут еще более «глубоководными», сообщает «Ридус». Кроме того, по оценкам экспертов, отсутствие физических разъемов позволит улучшить защиту гаджета от воды и пыли.

В конце ноября сообщалось, что в России рекордно снизилась минимальная цена на iPhone. Так, самая старая из обновляемых моделей iPhone 6S подешевела, она теперь стоит менее 20 тыс. рублей.

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