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Медведев поручил проработать снижение порога беспошлинного ввоза товаров

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поддержал инициативу министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в страну посылок из зарубежных интернет-магазинов. Об этом 11 декабря заявил пресс-секретарь председателя правительства Олег Осипов.

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По словам Осипова, с таким предложением Силуанов обратился к Медведеву в письме. Министр финансов предложил снизить порог беспошлинного ввоза посылок из иностранных интернет-магазинов до €100 с 1 июля 2020 года, до €50 с 1 января 2021 года и до €20 с 1 января 2022 года.

«Резолюция Дмитрия Медведева на письме Силуанова, которая звучит полностью следующим образом: «В целом согласен. Подготовьте предложения для рассмотрения на совете глав правительств Евразийского экономического союза (ЕАЭС)», — не означает, что это конечное решение. Оно еще будет обсуждаться, в том числе и в евразийской комиссии», — приводит слова Осипова ТАСС.

Он также отметил, что снижение порога беспошлинного ввоза посылок в Россию с 1 января с €500 до €200 является реализацией решений, которые ранее обсуждались применительно к этой сфере.

В июле 2019 года Минфин РФ предложил вдвое повысить сбор за совершение таможенных операций при ввозе товаров из-за рубежа для личного пользования.

Сейчас россияне вправе заказывать товары из зарубежных онлайн-магазинов без уплаты пошлины на сумму до €500 и не более 31 кг в календарный месяц. При выходе за эти пределы нужно платить 30% от суммы товаров, но не менее €4 за 1 кг сверх лимита.

С 1 января 2020 года пошлина будет начисляться на каждую посылку дороже €200. Налог составит 15% от суммы превышения, но не менее €2 за 1 кг сверх лимита.

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