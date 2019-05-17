Сбору нет: в кабмине против 20-процентной пошлины на онлайн-покупки

В правительстве не поддержали инициативу Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) о введении единого сбора со всех покупок в зарубежных онлайн-магазинах. Организация предлагала взимать 20% их стоимости. В Минкомсвязи выступают против таких кардинальных мер, сказали «Известиям» в ведомстве. В Минпромторге считают целесообразным сохранить действующие правила на рынке ЕврАзЭС — беспошлинный ввоз товаров на сумму до €500 в месяц. В Аналитическом центре при правительстве подсчитали, что из-за предлагаемого сбора цены на интернет-покупки могли вырасти, а налоговая нагрузка на граждан в общей сложности увеличилась бы на сумму до 121 млрд рублей в год.

Кардинальная мера

В конце апреля Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) обратилась к вице-премьеру Дмитрию Козаку с инициативой исключить продукцию, которую россияне приобретают в зарубежных онлайн-магазинах, из категории «товары для личного пользования». А все такие покупки обложить сбором в размере 20% с каждой, то есть фактически начислять НДС. Тем самым АКИТ хочет уравнять условия для отечественных и иностранных компаний. Ведь последние, по мнению ассоциации, находятся в привилегированном положении, не уплачивая налог на добавленную стоимость. Это в итоге позволяет им снижать цену товаров. Инициативу АКИТ кабмин направил на рассмотрение в ведомства, а также Институт экономической политики Гайдара и Аналитический центр при правительстве.

Позже сообщалось, что АКИТ скорректировала свою инициативу и уменьшила предлагаемую пошлину до 15%, однако в документах, поступивших на рассмотрение в правительственные структуры, фигурирует цифра 20%.

Минкомсвязь не поддержала предложения АКИТ, пояснили «Известиям» в пресс-службе ведомства. Замглавы министерства Михаил Мамонов сказал, что введение сбора в размере 20% со всех покупок по каналу трансграничной торговли — кардинальная мера.

— Скорее всего, она приведет к увеличению нагрузки на конечных потребителей с учетом потенциального роста цены на импортную продукцию, — подчеркнул он. — Даже если бы мы решили реализовать такую смелую меру, введение сбора имело бы экономический эффект, только если бы применялось единовременно на всей территории ЕврАзЭС.

В противном случае международные почтовые отправления с вложенными товарами будут поступать на территорию России из третьих стран транзитом через государства союза. Российский бизнес от этого не выиграет, считает он.

Подобной позиции придерживаются и в Минпромторге. В пресс-службе ведомства «Известиям» сказали, что считают целесообразным придерживаться нормативов, установленных решением Совета ЕЭК в 2017 году, которое предусматривает поэтапное снижение порога беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов к 2020 году до €200 за посылку.

С 1 января 2019 года он уже снижен с €1000 до €500 в месяц, а вес продукции не должен превышать 31 кг. При превышении порога граждане платят 30% от суммы товаров, но не менее €4 за 1 кг сверх лимита.

Получатели заплатят

Инициатива АКИТ не может быть поддержана, заявила «Известиям» завлабораторией развития налоговой системы научного направления «Макроэкономика и финансы» Института экономической политики Гайдара Наталья Корниенко. Институт сформировал свою позицию по поручению Минкомсвязи. Появление пошлины приведет к увеличению налоговой нагрузки на физических лиц, а не на представителей иностранного бизнеса. В итоге доступность товаров для потребителей снизится.

Эксперт отметила, что у российских онлайн-продавцов средний чек составляет 2,5–3 тыс. рублей, тогда как в трансграничной торговле он меньше –– 500–600 рублей. При этом количество крупных средних чеков у иностранных компаний минимально, более того, они, как правило, подпадают под действующее регулирование.

Наталья Корниенко подчеркнула, что АКИТ не представила финансово-экономического обоснования предложенной меры. Для того чтобы говорить о выравнивании налоговой нагрузки для российских и трансграничных торговцев, нужно понять, какова она сейчас, заметила эксперт.

Президент АКИТ Артем Соколов сказал «Известиям», что российские и иностранные производители и продавцы борются за клиентов как на российском, так и на внешних рынках, а также конкурируют с крупнейшими мультинациональными корпорациями. Рынки других стран более защищены: Китай с каждой экспортной посылки взимает НДС и налог на потребление (17 и 42,5% соответственно), требует сертификаты, подтверждающие безопасность товаров. А в ЕС действуют НДС и таможенная пошлина (около 23 и 6% соответственно), сказал он. Поэтому логично, если Россия будет защищать свой рынок, объяснил он инициативу ассоциации.

В Аналитическом центре при правительстве сочли увеличение нагрузки на конечных потребителей основным негативным последствием реализации предложений АКИТ, сказала «Известиям» замглавы организации Татьяна Радченко. По ее словам, она могла бы составить до 121,4 млрд рублей в год. Также инициатива, по мнению эксперта, приведет к повышению цен для россиян на купленную в зарубежных интернет-магазинах продукцию.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Козака «Известиям» сказали, что окончательная позиция вице-премьера по предложению ассоциации еще не сформирована.