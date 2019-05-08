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Отходя от кассы: замена чеков QR-кодами снизит стоимость доставки онлайн-заказов

Профильная ассоциация поддержала соответствующий законопроект, принятый в первом чтении
Фото: Depositphotos
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Отходя от кассы: замена чеков QR-кодами снизит стоимость доставки онлайн-заказов
2019-04-17 19:10:36">
2019-04-17 19:10:36
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Стоимость доставки товаров из онлайн-магазинов может снизиться на 5–10%. Об этом «Известиям» сообщили в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Сэкономить удастся, если будет окончательно принят одобренный в первом чтении законопроект, допускающий использование QR-кода вместо бумажного чека. Крупные интернет-ритейлеры подтвердили «Известиям», что это позволит компаниям сократить количество кассовых аппаратов и снизить издержки, что должно улучшить условия доставки для покупателей.

Законодательная база

В апреле Госдума одобрила в первом чтении проект поправок в закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в РФ». В нижнюю палату его внесла группа депутатов во главе с председателем комитета по бюджету и налогам Андреем Макаровым. По документу компании и ИП, которые в том числе занимаются торговлей с привлечением курьеров, получат возможность использовать только один кассовый аппарат, работающий удаленно. Вместо бумажного чека они смогут показать покупателю QR-код (его клиент будет считывать с помощью смартфона самостоятельно). Еще один вариант — отправить потребителю электронный чек.

Чек_аут
Терминал безналичной оплаты
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что это позволит предпринимателям снизить издержки. Ассоциация компаний интернет-торговли поддержала депутатские поправки, направив в Госдуму соответствующий отзыв (есть у «Известий»).

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Новая мера, предложенная парламентариями, может стать серьезным шагом навстречу всему интернет-ритейлу, сказал «Известиям» президент АКИТ Артем Соколов. Возможность использовать один кассовый аппарат на всю курьерскую службу и уйти от бумажных чеков позволит компаниям в разы снизить расходы. Это в итоге скажется на стоимости доставки, по мнению Артема Соколова, она подешевеет на 5–10% в зависимости от размера компании.

Чек в облаке

По данным АКИТ, 50% заказов покупатели предпочитают получать с помощью курьерской доставки. Средняя ее стоимость в Москве составляет 350 рублей. Сейчас каждый курьер должен иметь техническую возможность предоставить клиенту бумажный и электронный чеки, для чего используется мобильная контрольно-кассовая техника. Это влечет за собой расходы на фискальные накопители, подписку на обновление программного обеспечения, подключение к оператору фискальных данных, а также на покупку самого кассового оборудования. В итоге затраты на содержание одного аппарата составляют 10 тыс. рублей в год, 15 тыс. рублей стоит приобретение единицы техники. По оценкам компании «Юлмарт», смягчение законодательства позволит снизить затраты компании, у которой около 60 кассовых аппаратов, на 1,5–2 млн рублей в год.

Чек_аут
заказ через интернет
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Возможность не печатать бумажный чек в момент расчета позволит ритейлерам перенести сервис оплаты через мобильные кассы в облачную инфраструктуру, сказал «Известиям» руководитель направления «Платежные сервисы» компании «Юлмарт» Дмитрий Ерушенков. Это решение сейчас используется при онлайн-оплате товаров в интернет-магазинах.

По словам директора по операциям онлайн-гипермаркета «Утконос» Алексея Соколова, новое регулирование позволит улучшить условия доставки для покупателей. О конкретных цифрах, по его словам, сейчас говорить рано, так как модель еще не рассчитывалась.

Законопроект учитывает особенности динамично развивающегося сектора онлайн-торговли, сказали «Известиям» в пресс-службе Ozon. Его принятие будет способствовать формированию оптимального предложения для клиентов. Что касается доставки, говорить о снижении цен пока рано: ее стоимость складывается из множества факторов, в том числе затрат на складские операции, магистральные перевозки и логистику внутри городов, не говоря уже о заработных платах курьерам и сотрудникам цепи поставок.

В пресс-службе компании «Яндекс.Еда» «Известиям» пояснили, что новшество не повлияет на работу сервиса.

— Если ресторан работает с нами по модели фирменной доставки, когда еду привозят курьеры от служб — партнеров сервиса, плата за услугу осуществляется в электронном виде, — отметили в компании.

Чек_аут
Курьер сервича доставки «Яндекс.Еда»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Для этого не требуется наличия контрольно-кассовой техники у курьеров. Если ресторан работает с «Яндекс.Еда» по модели «маркетплейс», то сам осуществляет доставку с помощью своих курьеров.

Стоимость доставки постепенно снижается во многих странах, сказал «Известиям» вице-президент по продажам объединенной компании «Связной. Евросеть» Давид Борзилов. Но о конкретных цифрах в России можно будет говорить после того, как заработает новый механизм, подчеркнул он.

Автор цитаты

Проект поправок в закон «О применении контрольно-кассовой техники» также предполагает возможность использования электронных чеков и QR-кодов компаниями, которые занимаются перевозками пассажиров и багажа (в том числе при реализации билетов водителями и кондукторами). В документе также предлагается отложить до 1 июля 2021 года обязательное применение контрольно-кассовой техники ИП, которые не имеют наемных работников и продают товары собственного производства (либо выполняют работы и предоставляют услуги). Рассмотрение законопроекта во втором чтении запланировано на середину мая.

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