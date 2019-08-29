Иностранцы задолжали 8,5 млрд рублей за нарушения при ввозе машин

Иностранные физические лица задолжали российской таможне 8,56 млрд рублей за нарушение процедур временного ввоза транспортных средств для личного пользования, зарегистрированных в других странах. Об этом по итогам проверки деятельности таможенных органов с 2016 по 2018 год сообщила в отчете Счетная палата.

Нарушения связаны с тем, что иностранные граждане не вывозят автомобили вовремя. Только в 2016 году на территорию Евразийского экономического союза физлицами временно ввезено 4,7 млн машин, но в установленные сроки не вывезено 4,9 тыс., в 2017 и 2018 — 3,7 тыс. и 4 тыс. соответственно, пишет «РИА Новости».

22 августа член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев предложил беспошлинно ввозить электромобили в Россию, а также отменить для них транспортный налог.