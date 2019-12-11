Чижов заявил о невозможности отказа Украины от возврата долга России

Украина не может отказаться от выплаты российского кредита, выданного Киеву в 2013 году во время президентства экс-главы государства Виктора Януковича. Об этом заявил журналистам постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

«Нам [украинские представители] говорят, что $3 млрд вы дали Януковичу. Но Янукович был президентом украинского государства. И если Украина считает себя государством, она должна платить долги», — приводит слова российского дипломата ТАСС.

Он напомнил, что у Киева есть шанс урегулировать ситуацию с долгом во внесудебном порядке, приняв предложение России об обнулении исковых требований.

10 декабря Минфин России заявил, что решение Верховного суда Великобритании по делу о суверенном долге Украины перед Россией может быть вынесено ближе к середине 2020 года. Также ведомство сообщило, что с учетом начисленных процентов общий долг Украины на сегодняшний день составляет порядка $4,5 млрд.

В декабре 2013 года президенты России и Украины Владимир Путин и Виктор Янукович договорились, что Москва предоставит Киеву кредит на $15 млрд через размещение украинских ценных бумаг. Из этой суммы российская сторона успела выделить $3 млрд за счет Фонда национального благосостояния.

Украина выплачивала долг до конца 2015 года, пока в декабре того же года правительство страны во главе на тот момент с Арсением Яценюком не наложило соответствующий мораторий на выплаты. Являвшийся в то время министром финансов Украины Александр Данилюк заявил об отказе возвращать России долг. Он назвал это «политическим кредитом».

После госпереворота в стране в 2014 году новые власти ввели мораторий на выплату долга. В 2016 году Москва обратилась в Высокий суд Лондона, который в марте обязал украинскую сторону выплатить номинальную стоимость облигаций в размере $3 млрд, а также $75 млн неосуществленного купонного платежа и штрафные проценты.

14 сентября Киев выиграл в суде Лондона апелляцию по долгу перед РФ по евробондам на $3 млрд. Суд принял решение о новом слушании по спору, отменив предыдущее постановление.