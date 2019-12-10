Минфин назвал срок решения суда по долгу Украины перед РФ в $4,5 млрд

Решение Верховного суда Великобритании по делу о суверенном долге Украины перед Россией может быть вынесено ближе к середине 2020 года, заявил первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов. Об этом пишет ТАСС во вторник, 10 декабря.

«Мы рассчитываем на объективность решения Верховного суда. Сейчас ведется процесс, суд рассматривает соответствующие апелляции как с одной, так и с другой стороны. По нашим оценкам, решение может быть вынесено в следующем году, ближе к середине следующего года», — сообщил Силуанов.

Накануне, 9 декабря, Министерство финансов России сообщало, что с учетом начисленных процентов общий долг Украины на сегодняшний день составляет порядка $4,5 млрд. В настоящий момент в британском Верховном суде проходят четырехдневные слушания по этому спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах.

В декабре 2013 года президенты России и Украины Владимир Путин и Виктор Янукович договорились, что Москва предоставит Киеву кредит на $15 млрд через размещение украинских ценных бумаг. Из этой суммы российская сторона успела выделить $3 млрд за счет Фонда национального благосостояния.

Украина обслуживала долг до конца 2015 года, пока в декабре того же года правительство страны во главе на тот момент с Арсением Яценюком не наложило соответствующий мораторий на выплаты.

Поскольку облигации регулируются английским правом, доверительный управляющий по бумагам Law Debenture Trust Corp. от имени России в начале 2016 года подал иск в Лондонский суд с требованием к Украине уплатить $3,075 млрд. На сумму, которую Киев не вернул Москве, после дефолта должны начисляться дополнительные проценты по ставке 8% годовых, и они достигли уже «нескольких сотен миллионов долларов».

Являвшийся в то время министром финансов Украины Александр Данилюк заявил об отказе возвращать России долг. Он назвал это «политическим кредитом», добавив, что страна готова отстаивать свою позицию в Лондонском суде.

После госпереворота в стране в 2014 году новые власти ввели мораторий на выплату долга. В 2016 году Москва обратилась в Высокий суд Лондона, который в марте обязал украинскую сторону выплатить номинальную стоимость облигаций в размере $3 млрд, а также $75 млн неосуществленного купонного платежа и штрафные проценты.

14 сентября Киев выиграл в суде Лондона апелляцию по долгу перед РФ по евробондам на $3 млрд. Суд принял решение о новом слушании по спору, отменив предыдущее постановление. Украинские юристы в ходе слушаний заявили, что судья «не учел в полной мере особенности законодательства Украины», что якобы привело к решению в пользу России.