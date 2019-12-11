Кепка и хозяйственник: чем запомнился москвичам Юрий Лужков

«Личность неординарного масштаба» и «настоящий градоначальник» – так президент Владимир Путин охарактеризовал экс-мэра столицы Юрия Лужкова, скончавшегося 10 декабря в клинике мюнхенского университета «Гроссхадерн». В Германии бывшему столичному градоначальнику провели операцию на сердце, но из-за начавшихся осложнений он так и не смог выйти из наркоза. В среду тело Юрия Лужкова доставят в Москву, отпевание в храме Христа Спасителя в четверг проведет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а похоронят экс-мэра на Новодевичьем кладбище. О том, какой след в истории столицы оставила 18-летняя «эпоха Лужкова», «Известиям» рассказали его бывшие коллеги и друзья, а также представители культуры, бизнеса и общественные деятели – диапазон и масштаб интересов Юрия Лужкова был необычайно широк.

Московский стиль

Период, когда Юрий Лужков управлял Москвой (с 6 июня 1992 года по 28 сентября 2010 года), особенно его начало, совпал с трудными для страны временами. Поэтому и воспринимать действия бывшего мэра надо именно в этом контексте, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Лужков Мэр Москвы Юрий Лужков во время выступления на VII съезде народных депутатов Российской Федерации в Москве 10 декабря 1994 года Фото: ТАСС/Валентин Кузьмин

Например, бывший пресс-секретарь Лужкова Сергей Цой напомнил: когда его экс-начальник стал мэром, на центральных улицах столицы России торговали продуктами с грязных деревянных ящиков.

— В 1997 году все ахнули, потому что город преобразился, стал светлым и чистым, с мощной экономикой, — заявил Сергей Цой.

Эта эпоха перемен внесла сумбур и в архитектурную жизнь столицы.

— Тогда мы мало понимали, в какую сторону смотреть в отношении архитектуры — на Запад или на Восток, — пояснил «Известиям» президент Союза архитекторов России Николай Шумаков. — Понятно стремление Юрия Михайловича создать «московский стиль». Он осознавал, что только большая архитектура будет его следом в истории. Во многом его решения оказались не совсем удачными, надо было больше полагаться на профессионалов. Но желание похвально — создать не интернациональную, а московскую архитектуру.

Спорность многих решений бывшего мэра Москвы отметили и другие эксперты.

— «Архнадзор» всегда был оппонентом Юрия Лужкова, но в день его ухода мы не хотели бы давать подробные комментарии на эту тему, — сообщил «Известиям» москвовед и культуролог Рустам Рахматуллин. — Замечу только, что в нашей «Красной книге», где представлены почти 300 адресов памятников и исторических зданий, находящихся под угрозой, более половины ведут историю своих несчастий именно из тех времен: Гостиный двор, «Детский мир», Военторг, гостиница «Москва», Манеж, «Геликон-опера», Царицыно...

Безусловно, за 18 лет, которые город прожил под управлением Юрия Лужкова, в столице произошли и положительные перемены.

— Что останется в памяти москвичей? Восстановленный храм Христа Спасителя. Новые жилые кварталы. Новые театры, — перечислил экс-министр правительства Москвы Александр Музыкантский.

Лужков Юрий Лужков посещает строящийся музейный комплекс на Поклонной горе. 9 октября 1992 года Фото: ТАСС/Альберт Пушкарев

А заслуженный архитектор РФ Сергей Ткаченко, который с 2004 по 2011 годы был директором НИиПИ Генплана Москвы, подчеркнул, что при Юрии Лужкове даже рядовая застройка, хоть и не отличалась блестящим видом, но была социально направленной и соблюдались все нормативы. Например, по инсоляции и количеству квартир на гектар.

В обращении патриарха Московского и всея Руси Кирилла говорится, что Юрий Лужков «проявлял деятельную заботу о благополучии жителей столицы, прилагал немалые усилия для всестороннего развития города». При нем была разработана концепция проекта «200 храмов Москвы». А отпевать мэра будут в восстановленном им же Храме Христа Спасителя.

RIAN_422170 Во вторник, 10 декабря, ушел из жизни бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Он скончался на 84-м году жизни в немецкой больнице: в Мюнхене ему проводили операцию на сердце. Помощник бывшего столичного градоначальника Тимур Шогенов подтвердил информацию о его смерти, однако от дальнейших комментариев отказался. О том, как развивалась карьера мэра Москвы, — в фотогалерее «Известий» Фото: РИА Новости/Игорь Михалев RIAN_431884 Юрий Михайлович Лужков родился в Москве, детство провел на Украине у бабушки. В столицу вернулся ближе к окончанию школы, а после поступил в Институт нефтехимической и газовой промышленности имени Губкина. На фото: Борис Ельцин и Юрий Лужков у Мемориала на Поклонной горе, 1994 год Фото: РИА Новости/Александр Макаров RIAN_4159 До начала политической карьеры Лужков работал в НИИ пластмасс, где дослужился до поста заместителя заведующего лабораторией автоматизации технологических процессов. Впоследствии он возглавлял профильные отделы в Государственном комитете по химии, министерстве химпромышленности СССР (там же он позже, в 1980-х, руководил управлением), а также целым ОКБ автоматики и объединением «Химавтоматика». На фото: столичный мэр с певцом Олегом Газмановым поют песню о Москве, 1997 год Фото: РИА Новости/Юрий Абрамочкин RIAN_825138 О работе Юрия Лужкова в научных институтах напоминают сотни запатентованных им изобретений, благодаря чему он получил неофициальное звание символа российской патентной системы. В их числе — «улей», набор связанных с монорельсом и МКАД патентов, пирожок полуоткрытый и кулебяка, роторный двигатель внутреннего сгорания и капсула для проращивания семян. Фото: Лужков на матче между сборными правительства и творческой интеллигенции, 1998 год Фото: РИА Новости/Владимир Родионов RIAN_810104 Комсомолец, член КПСС неоднократно избирался в районные и городские депутаты, а впоследствии и в Верховный Совет РСФСР. Фото: Юрий Лужков и представители официальной делегации пекинского городского правительства на празднике-демонстрации полетов китайских воздушных змеев на Тушинском аэродроме, 1999 год Фото: РИА Новости/Александр Поляков RIAN_1358054 В конце 1980-х он стал первым зампредом Мосгорисполкома и по совместительству главой Московского агропромышленного комитета и комиссии по кооперативной и индивидуальной трудовой деятельности, секретарем которой была Елена Батурина. Уже много лет она не сходит с верхушки рейтинга самых богатых женщин России. На фото: Лужков на церемонии открытия пятого Московского фестиваля пива, 2003 год Фото: РИА Новости/Юрий Абрамочкин RIAN_150278 На первых выборах столичного градоначальника Юрий Лужков был избран вице-мэром. Меньше чем через два месяца произошли события августа 1991 года, в которых он, будучи еще и премьером московского правительства, активно участвовал. На фото: Лужков поздравляет пять молодоженов в здании столичной мэрии, 2007 год Фото: РИА Новости/Александр Панов RIAN_366257 Через год после выборов избранный мэр Гавриил Попов ушел в отставку, президент России Борис Ельцин назначил Юрия Лужкова на вакантный пост. В итоге он занимал его с 1992 по 2010 год — целых 18 лет. На фото: Юрий Лужков во время встречи Деда Мороза и Снегурочки, 2008 год Фото: РИА Новости/Антон Денисов RIAN_451096 Юрия Лужкова отправил в отставку президент России Дмитрий Медведев в 2010-м. В тот год ему ставили в вину, что он покинул родной город, когда тот накрыл смог от торфяных пожаров. Глава государства заявлял, что увольнение связано с «невиданных масштабов коррупцией» и пробками. На фото: мэр на концерте в честь дня рождения Иосифа Кобзона, 2009 год Фото: РИА Новости/Антон Денисов RIAN_2942284 21 сентября 2016 года Юрий Лужков отметил 80-летие, а на следующий день получил из рук президента России Владимира Путина орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Тогда он поделился с главой государства, что намерен «вернуться из небытия». Калининградский губернатор Антон Алиханов не исключал, что предложит ему пост в сфере агрохозяйства, но в конечном счете экс-мэр сосредоточился на собственных проектах Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Президент ФЕОР Александр Борода отметил, что Юрий Лужков был «открытым и прогрессивным человеком».

– Интернациональный и мультиконфессиональный характер современной Москвы был сформирован им. Он много сделал для всех религиозных конфессий — и для православных, и для мусульман, был другом еврейской общины. Благодаря ему мы построили Общинный центр и еврейский музей и центр толерантности. Эпоха Лужкова – это эпоха реформаторства, эпоха некой свободы, региональной независимости, – отметил Александр Борода.

Столица искусств

Гендиректор Большого театра Владимир Урин знал Юрия Лужкова много лет, ещё со времен работы в Союзе театральных деятелей.

– Юрий Михайлович действительно любил театр. Правда, он любил балет и драматический театр, а оперу – нет. Однажды я его позвал на «Кармен». А он меня спросил: «Володя, это опера или балет?» Я ответил, что опера. И Юрий Михайлович сказал: «Ты хочешь, чтобы я тебе помогал или оперу твою слушал?!» При этом он часто приходил и знал людей театра. Бывал на спектаклях и помогал нам в решении разных непростых вопросов, – рассказал «Известиям» Владимир Урин.

Лужков Мэр столицы Юрий Лужков расписывается на стене кабинета Юрия Любимова во время празднования 35-летия Театра на Таганке 23 апреля 1999 года Фото: ТАСС/Виктор Великжанин

Народный артист Лев Лещенко заявил «Известиям», что россияне потеряли «одну из самых ярких и самобытных личностей нашей эпохи», а режиссер Виктор Мережко напомнил, что Юрий Лужков активно помогал кинематографистам – например, создал фонд «Московское кино».

– Совсем недавно я общался с ним по телефону… Он был человеком очень тонким, понимавшим музыку, писавшим стихи, разбиравшимся в творческих вопросах настолько, насколько это было возможно, хотя он и не имел никакого образования в области культуры и искусства, – рассказал композитор Максим Дунаевский.

Ректор школы-студии МХАТ, народный артист Игорь Золотовицкий напомнил, что театр Et Cetera был построен благодаря Юрию Лужкову. Народный художник СССР, академик Российской академии художеств Александр Шилов подчеркнул, что экс-мэр «достойно помогал очень многим людям в Москве».

– Я Юрию Михайловичу чрезвычайно благодарен в том числе и за то участие, что он принимал в моей жизни в тяжелое для меня время — помог с лечением дочери. Мы совсем не были с ним знакомы, но он поступил по-доброму, потому что у него было доброе, участливое сердце.

Худрук МХАТ им. Горького, основатель премии «Золотая маска» Эдуард Бояков рассказал «Известиям» о встрече с Юрием Лужковым, которая запомнилась ему на всю жизнь.

– Он поддержал Московский Пасхальный фестиваль, который мы придумали с маэстро Гергиевым. Как только мы рассказали ему концепцию, Юрий Михайлович моментально сказал: «Да, конечно. Как здорово! Удивительно, что в Москве до сих пор нет пасхального фестиваля», — рассказал он. — Потом мы часа полтора сидели в его кабинете. Он подробно рассказывал про мед. Это было удивительно. Я даже грешным делом подумал, что он нам мозги пудрит, чтобы не помогать, но оказалось наоборот. Полтора часа мы слушали лекцию про всех пчел, о которых только можно услышать, вышли, и он нам сказал: «Всё, фестиваль будет! Делайте!». Удивительный был человек, с русским характером — противоречивый, сложный, яркий, сильный. Добрый, теплый — это самое главное.

«Знал город как свои пять пальцев»

– Я видел как Москва буквально рождается заново под его руководством, — рассказал «Известиям» депутат Госдумы VI и VII созывов Владимир Ресин, который при Лужкове руководил градостроительным комплексом Москвы. — Социальная программа, дороги, строительство, инфраструктура, экономика – все было в упадке. И только Юрий Михайлович – человек-глыба, смог сохранить весь городской хозяйственный комплекс. Не дал развалиться экономике города.

По словам Владимира Ресина, Лужков «знал город как свои пять пальцев» и «если сейчас вешать мемориальные таблички на дома, которые были построены благодаря ему, они будут повсюду».

Лужков Юрий Лужков во время празднования дня города в Москве 3 сентября 1994 года Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что на всех занимаемых должностях Лужкрв проявлял высокие деловые качества - трудолюбие, ответственность, инициативность. Он «вытягивал город, как танк», отметил и депутат Мосгордумы I-V созывов Михаил Москвин-Тарханов.

— При нем появились ведущие магистрали города — Третье транспортное кольцо и расширена МКАД, - сказал он. - Во время разработки Генплана мы старались сделать так, чтобы Москва имела большие зеленые территории, а центр города сохранил свой облик, насколько это было возможно.

Третье транспортное кольцо (ТТК) и «Большая Ленинградка» (изначально проект предполагал бессветофорное движение от Тверской улицы до аэропорта Шереметьево), проект Четвертого кольца – это отличительные признаки «эпохи Лужкова».

–– Юрий Михайлович застал эпоху, в которую Москва превратилась в автомобильный город. Когда он стал вице-мэром (в 1991 году, – «Известия»), на тысячу жителей приходилось 80 автомобилей, в 2010-м –– уже более 400. Это пятикратное увеличение пришлось на годы работы Лужкова, и это был некоторый шок, ответом на который были «большие стройки» –– в том числе, безсветофорная «Большая Ленинградка» и ТТК. Ряд проектов были очень удачными, –– отметил директор Института экономики транспорта НИУ ВШЭ Михаил Блинкин.

Лужков Юрий Лужков во время разрезания ленточки на торжественной церемонии открытия движения по Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) 5 сентября 1998 года Фото: ТАСС/Алексей Панов

Когда Юрий Лужков стал мэром, в Москве не было градостроительного комплекса как такового, отметил предприниматель, экс-руководитель девелоперской компании «Миракс Групп» Сергей Полонский. По его мнению, заслуга экс-градоначальника в том, что он дал возможность работать частным компаниям и это привело к строительному буму.

–– Невозможно себе представить Москву без вклада Лужкова, и, прежде всего, без «Москва Сити», Третьего транспортного кольца и МКАД, –– считает Сергей Полонский.

Внёс Юрий Лужков большой вклад и в развитие пчеловодства страны, рассказал «Известиям» президент Российского национального союза пчеловодов Арнольд Бутов. Владея пасеками в Калужской и Калининградской областях (в последней у него также есть площади под посевы гречки, на опыление которых экс-мэр привозил своих пчёл), он стал первым градоначальником, который провел в столице ярмарку меда. Её организовали в 1993 году в Гостином дворе, в мероприятии приняли участие 100 производителей. Впоследствии проведение таких ярмарок стало традицией в Москве.

В 2010 году политик возглавил список самых богатых российских чиновников. Семейный доход мэра тогда составил 30,9 млрд рублей. Как чиновник он заработал чуть менее 8 млн рублей, а остальная часть – заслуги его жены, бизнесвумен Елены Батуриной.

От комсомольца до мэра

Юрий Лужков сыграл большую роль и в новейшей российской политике. Свою политическую карьеру он начинал с комсомольской организации и КПСС. На первых всенародных выборах мэра Москвы в июне 1991 года Юрий Лужков был избран вице-мэром столицы, а главой города стал Гавриил Попов. Однако в том же месяце политик получил пост премьера правительства Москвы, которое заменило собой упразднённый Мосгорисполком.

После отставки Гавриила Попова указом президента Бориса Ельцина Лужков был назначен мэром Москвы. Этот пост он занимал в течение 18 лет, трижды одерживая победу на столичных выборах.

Лужков Глава столичной городской администрации Юрий Лужков и председатель Московской городской думы Владимир Платонов (слева направо) на торжественной церемонии вступления Юрия Лужкова в должность мэра Москвы 6 июля 2007 года Фото: РИА Новости/Владимир Родионов

В сентябре 2010 года на федеральных телеканалах вышли документальные фильмы «Дело в кепке» и «Беспредел. Москва, которую мы потеряли». Мэр обратился с письмом к главе администрации президента Сергею Нарышкину, в котором выразил свое негодование. 28 сентября того же года Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост главы государства, подписал указ «О досрочном прекращении полномочий мэра Москвы». Лужков был освобождён от должности «в связи с утратой доверия президента РФ». В 2016 году Владимир Путин наградил экс-градоначальника орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с формулировкой «За активную общественную деятельность».

Во вторник пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов сообщил, что Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Лужкова.

– Очевидно, что у Дмитрия Медведева и Юрия Лужкова были не самые простые отношения, – напомнил пресс-секретарь и призвал не забывать, что Лужков возглавлял Москву в самый сложный для города период.

Значимую роль Юрий Лужков сыграл и в становлении «Единой России», которая образовалась в апреле 2002 года в результате объединения избирательного блока «Отечество», возглавляемого Лужковым, и движения «Вся Россия» под председательством глав нескольких регионов.

Давний друг экс-мэра Москвы, телеведущий Андрей Караулов в разговоре с «Известиями» отметил, что Юрий Лужков навсегда останется в истории прежде всего как человек, который в 90-е, «спасая от Анатолия Чубайса московские заводы, избавил от голодной смерти сотни тысяч людей».

Лужков Цветы у здания мэрии в память о бывшем мэре города Москвы Юрии Лужкове Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Глава Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов в разговоре с «Известиями» отметил, что Юрий Лужков – один из «политических тяжеловесов» девяностых и нулевых, обеспечивших относительную стабильность в условиях становления новой России.

Текст подготовили: Валерия Нодельман, Елена Сидоренко, Борис Клин, Ярослава Костенко, Наталья Васильева, Николай Корнацкий, Зоя Игумнова, Александр Волобуев, Евгения Перцева, Наталья Башлыкова, Наталья Портякова