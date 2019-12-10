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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Лужкова

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, скончавшегося во вторник, 10 декабря.

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«С прискорбием узнал о кончине Юрия Михайловича Лужкова. <…> Самые глубокие соболезнования — родным и близким Юрия Михайловича», — приводятся слова российского лидера на сайте Кремля.

Путин назвал экс-мэра «личностью поистине неординарного масштаба», «ярким и смелым политиком», а также «энергичным и талантливым организатором».

По его словам, «на переломе исторических эпох» Лужков «многое сделал для развития Москвы», а жители столицы выражали уважение и доверие своему градоначальнику. Благодаря работе Лужкова Москва стала «одним из лидеров возрождения России», подчеркнул президент.

«Мы всегда будем помнить его искреннюю, сердечную поддержку севастопольцев и моряков-черноморцев. Как не раз, вопреки всем обстоятельствам и дипломатическим протоколам, он прямо говорил, что Севастополь — русский город», — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в разговоре с журналистами отметил, что Путин и Лужков «не один год работали вместе», и президент высоко оценивал вклад бывшего мэра в развитие столицы и страны в целом.

Юрий Лужков скончался на 84-м году жизни в больнице Мюнхена, где ему провели ему операцию на сердце. После хирургического вмешательства начались осложнения, и организм экс-мэра не справился с нагрузкой. Из наркоза Лужков не вышел.

Бывшего мэра Москвы похоронят на Новодевичьем кладбище, дата уточняется. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников призвал увековечить в столице память экс-градоначальника.

Лужков занимал пост мэра Москвы с 1992 по 2010 год, а в период с 1996 по 2001 год одновременно являлся председателем правительства столицы. Он был почетным профессором ряда отечественных и зарубежных университетов, автором более 200 работ и книг. Лужков был удостоен ряда наград и почетных званий, в частности, являлся полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», заслуженным химиком РСФСР, заслуженным строителем РФ.

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